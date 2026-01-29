スコットランドでの世界初演オペラ「The Great Wave」の舞台美術を支援あわせてオペラ会場内にて特別展示「Digital × Hokusai in Scotland」を開催

株式会社NTT ArtTechnology

株式会社NTT ArtTechnology（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：国枝 学、以下「NTT ArtTechnology」）は、2026年2月にスコットランドで世界初演を迎える葛飾北斎の生涯をテーマとする新作オペラ「The Great Wave」※１の舞台美術に協力いたします。また、本オペラの上演会場であるTheatre Royal GlasgowおよびFestival Theatre Edinburghにて、舞台美術で使用される作品を中心に葛飾北斎を紹介する特別展示「Digital × Hokusai in Scotland: The Life of Hokusai」を開催します。

１．背景と目的

オペラ「The Great Wave」メインビジュアル

NTT ArtTechnology は、デジタル技術を活用し、身近な環境での新しい文化芸術鑑賞体験を提供する「分散型デジタルミュージアム構想」の実現をめざしています。その取り組みの一つとして、北斎をテーマとした「Digital×北斎」※2プロジェクトを、高度なデジタル化技術を有する株式会社アルステクネ（以下「アルステクネ」）と連携して推進しています。

このたび、これまでNTT ArtTechnologyが蓄積した知見やアセットを元に、ロンドン在住の作曲家、藤倉大による北斎の生涯をテーマとする新作オペラ「The Great Wave」の舞台美術制作に協力するとともに、本オペラの上演にあわせて特別展示「Digital × Hokusai in Scotland: The Life of Hokusai」を開催いたします。オペラの上演とあわせて北斎の作品をご鑑賞いただくことで、日本文化の発信はもちろんのこと、新しい文化芸術鑑賞体験を提供するとともに、北斎が生涯つらいぬいた新たな創造の探求への理解が深まることをめざします。

２．オペラ「The Great Wave」について

本オペラは、作曲家 藤倉大と脚本家 ハリー・ロスにより、北斎の生涯をテーマに制作され、2026年2月にスコットランドにて世界初演を迎えます。本オペラの演出は、NTT ArtTechnologyが2025年3月に開催した「北斎とジャポニスム コンサート」※３でも演出を手掛けた公益財団法人静岡県舞台芸術センター※４芸術総監督/静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ館長 宮城聰が務めます。

本オペラの舞台美術には、各シーンにあわせ、北斎のデビュー期から晩年までの全キャリアから厳選した約80作品が使用されます。北斎作品を舞台美術に使うことにより、北斎が生涯を通じて追い求めた多様な表現や創作への情熱を舞台上に息づかせ、物語と一体となって観客へお伝えすることをめざしています。新たな創造を生涯探求し続けた北斎の軌跡を、彼が描いた作品そのものを通して体感いただけるような演出です。

３．実施内容

（１）オペラ「The Great Wave」の舞台美術制作への協力

NTT ArtTechnologyは、本オペラ制作に向けて、2022年より藤倉大、ハリー・ロスのリサーチに協力してきました。NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]にて、「Digital×北斎」展をご案内し、北斎作品の魅力をご紹介するとともに、北斎が晩年に4度訪れ多くの肉筆画を遺した長野県小布施町にお連れし、北斎が訪れた当時のまま残る建物や町並みとともに、北斎の専門美術館 北斎館※５や岩松院※６をご案内いたしました。2025年3月には、静岡と東京で宮城聰の演出・司会による「北斎とジャポニスム コンサート」を開催、オンラインで藤倉大と宮城聰との対談を行い、「The Great Wave」の紹介を行いました。

オペラの制作が開始されてからは演出の宮城總、舞台美術の木津潤平のディレクションに基づき、NTT ArtTechnologyが様々な美術館・博物館・コレクターのご協力を得てオペラで使用する作品データの収集を行いました。作品の選定にあたっては北斎館の事務局長・学芸員の中山幸洋氏にご協力いただきました。

（２）特別展示「Digital × Hokusai in Scotland: The Life of Hokusai」

本オペラとあわせて、上演会場にて約50点の作品を展示いたします。本オペラの舞台美術で使用される作品以外にも、北斎の画家人生において重要な作品を含んでおります。

展示作品は、北斎作品のデジタルデータから制作した複製画や解説付きパネルの他に、拡大した複製画、デジタルデータを拡大して鑑賞するディバイスなども展示いたします。デジタルデータを活用することで、原作品では難しい至近距離での鑑賞や、インタラクティブな鑑賞が可能になります。 また、オペラの進行にあわせて展示作品の一部が変化する企画も予定しております。

Theatre Royal GlasgowTheatre Royal Glasgowでの展示イメージ■ 宮城聰（演出）より

オペラの前半では、北斎が「ベロ藍」を用いて理想的な錦絵を完成させるまでが描かれ、最も有名な「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が紹介されます。その時既に70歳を超えた北斎はさらに約20年創作を続け、舞台後半は肉筆画に注力した時代になります。版画に比べ肉筆画は一枚ずつしかなく、まだあまり世界には知られていません。私は北斎が俗世界から解脱していくプロセスを肉筆画に感じとり、演出のコンセプトに取り入れましたが、それを皆様も展示を通してご覧いただければと思います。この展示で北斎の新たな世界が発見されることと思います

■「Digital × Hokusai in Scotland: The Life of Hokusai」開催概要

https://www.ntt-arttechnology.com/news/release20260129.pdf

※1 The Great Wave（日本語）

https://www.kajimotomusic.com/concerts/the-great-wave/

※2 「Digital×北斎」展

https://www.ntt-east.co.jp/art/

※3 NTT ArtTechnology×Bunkamura共同企画『北斎とジャポニスム コンサート』を静岡・東京にて開催

https://www.ntt-arttechnology.com/news/release20250213.pdf

※4 公益財団法人静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts Center : SPAC）

https://spac.or.jp/

※5 一般財団法人 北斎館

https://hokusai-kan.com/

※6 岩松院

https://ganshoin.com/