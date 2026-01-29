株式会社ミキサーは、今年で誕生25周年というアニバーサリーイヤーを迎える「いたずらぐまのグルーミー」と、バーチャル・シンガー「初音ミク」によるコラボレーション企画を発表いたします。本コラボレーションでは、大人気イラストレーター「LAM」氏による新規描き下ろしアートを公開いたします。

さらに、本アートを使用したグッズを販売するポップアップストア「GLOOMY meets 初音ミク」を、PremiumShop主催のもと札幌PARCOにて開催いたします。

また、北海道を応援するキャラクター「雪ミク（初音ミク）」が主役のフェスティバル「SNOW MIKU 2026」で行われるステージに、グルーミーが登場することも決定いたしました。

■イラストレーター「LAM」プロフィール

『初音ミク「マジカルミライ 2023」』メインビジュアルや、アプリ『takt op. 運命は真紅き旋律の街を』のキャラクターデザインを担当。また、人気VTuberのデザインなど、幅広いメディアで活躍中。

■「GLOOMY meets 初音ミク」POP UP STORE in 札幌PARCO

LAM氏の描き下ろしアートを使用した新作グッズなどを販売するポップアップストアを開催いたします。• イベント名： GLOOMY meets 初音ミク PremiumShop• 開催場所： 札幌PARCO 本館７階エレベーター前スペース• 開催期間： 2026年2月5日(木) ～ 2026年2月15日(日)札幌開催後は東京、仙台、名古屋、なんば、博多の全国5都市にてGLOOMY meets 初音ミク PremiumShopを開催予定2/5(木)より通販開始予定詳しくはこちらからhttps://premiumshop.tokyo/gloomy-hatsunemiku/• 企画・運営： PremiumShop

■『SNOW MIKU 2026』にグルーミーが登場！

北海道で開催されるフェスティバル『SNOW MIKU 2026』で行われるステージに、グルーミーが遊びに行きます。 25周年を迎えてますます元気なグルーミーと、雪ミクで盛り上がる札幌の冬をぜひお楽しみください。皆様のご来場をお待ちしております。

【キャラクター・企業概要】

■『初音ミク』とは クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。 大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。 「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。 ※『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです。公式サイト： https://piapro.net/■『いたずらぐまのグルーミー』とは グルーミーはピティーくんの飼いぐま。 いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。 くまと暮らすってたいへんだね。 今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの共存を試みるのでした。公式サイト： https://gloomy-official.com/■PremiumShop（プレミアムショップ）とは アニメ、ゲーム、アーティスト等のIPを取り扱うポップアップショップです。 全国の商業施設等で展開しており、限定グッズの販売やフォトスポットの設置など、作品の世界観をファンに届ける空間づくりを行っています。公式サイト：https://premiumshop.tokyo/