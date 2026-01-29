株式会社TASKMATE（所在地：京都市山科区）は、普段使いできるデザインながら緊急時には身を守る盾となる防刃トートバッグを開発し、量産化に向けた準備を進めています。試作品は防犯・防災関連の展示会で高い評価を受け、メイドインジャパンのこだわりと優れた防御性能を兼ね備えた新しい形の安全装備として注目を集めています。

社会背景と開発のきっかけ

近年、刃物による事件や突発的な危険に関するニュースが相次ぎ、日常生活における安全対策への関心が高まっています。防犯装備品の開発・販売を手がける株式会社TASKMATEは、こうした社会情勢を受け、「普段使いができながら、いざという時に命を守るための道具」というコンセプトで防刃トートバッグの開発に着手しました。同社は防犯・防災関連の展示会に過去7年間連続で出展し、業界内で実績と信頼を築いてきました。特に同社のオリジナル耐切創糸「CYGUS®」を使用した防犯装備品は、阪南市のふるさと納税返礼品として採用された自転車やオートバイ向け盗難防止ベルト「KIREN BELT」や、テレビ番組でも紹介された防刃傘など、独自の技術で社会の安全に貢献してきました。「昨今の武器による死傷事件や猛獣による痛ましい事故を鑑み、防犯装備品を扱う企業として社会貢献の一環で、普段から持ち歩ける防具を作れないか」という思いが開発の原点です。万一の危機的状況で、わずかでも生存率を高められる装備を目指しました。

防刃トートバッグの特長

この防刃トートバッグは、デザイン性・携帯性・防御性・機能性を軸に開発され、日常使いと緊急時の安全確保を両立させた製品です。

# 優れた防御性能

防御性能の要となるのは、オリジナル耐切創糸「CYGUS®」です。一般的な防刃素材のアラミド繊維は紫外線に弱いという弱点がありますが、CYGUS®は優れた耐紫外線性能を持ち、屋外での使用や長期使用にも適しています。さらに耐切創性能においては、米国ASTM試験で一般的なアラミド繊維と同等から最大2倍以上の数値を記録しています。バッグの構造は、前面に編物1枚と織物3枚、背面に織物3枚を配置し、最背面には衝撃吸収と貫通防止のための生地を組み合わせています。部分的な補強ではなく、バッグ全体で刃物を防ぐ設計となっており、底部にもCYGUS®生地を入れることで、底部からのナイフによる中身の抜き取りも防止します。

デザイン性と機能性

外観はビジネスでもカジュアルシーンでも違和感なく使えるシンプルなデザインを採用。表面生地にはアウトドア用品で知られるインビスタ社のCORDURA®バリスティック1680dを使用し、一般的なナイロンの数倍の強度と簡易的な防水機能を実現しています。サイズはA4クリアファイルが縦にも横にも入る実用的な大きさで、内外に複数のポケットを備え、上部にはマチ付きファスナーを装備。また、背面にはスーツケースに固定できるベルトがあり、これを活用することで緊急時には素早く盾として使用することも可能です。

メイドインジャパンの品質

このトートバッグは素材の調達から製造まで全工程が日本国内で行われています。防刃層となるCYGUS®生地は国内で製造され、縫製は香川県さぬき市の株式会社高嶋三宝が担当。職人による丁寧な仕事が、高品質な製品を生み出しています。

実用性の検証

開発においては実用性を重視し、実際の刃物を用いた厳密な検証が行われました。家庭包丁、アイスピック、ナタ、手斧などの武器を使用した切り付け・突き刺し試験では、バッグが優れた防御性能を発揮。バッグを持った状態でも、盾のように構えた状態でも、刃物の貫通を防ぐことが確認されています。ただし、同社は「本商品は暴漢や猛獣に立ち向かうことを推奨するものではなく、危険から逃げる選択肢がない緊急時に、わずかでも生存の可能性を高めるための装備」と位置付けています。クラウドファンディングCAMPFIREにて掲載中。「防刃トート」で検索してください

会社概要

会社名：株式会社TASKMATE 所在地：京都市山科区 事業内容：オリジナル耐切創糸 CYGUS®を使用した防犯装備品の開発・販売、潤滑油や洗浄剤等の輸入販売 特徴：防犯・防災関連の展示会に過去7年間連続で出展。ほとんどがオーダーメイドでの防犯用品の開発を行いながら、「盗難防止ベルト」「防刃傘」「耐切創グローブ」などの定番品も販売。