BCKD Capitalおよび多国籍ホールディングカンパニーSVCV、Hyped Mediaを買収

SVCV Group Inc.

グローバルなハイブリッド型金融機関であるBCKD Capitalは、香港を拠点とするメディア企業Hyped Mediaを買収することを発表いたしました。本件は、BCKD Capitalが新たに立ち上げた多国籍ホールディングカンパニー「SVCV」における、メディアポートフォリオの第一号案件となります。

Hyped Mediaは、TheBritExpress、CelebDispatch、TheWorldExpress、The Pose、Le Protagonist などを含む複数のデジタルメディアブランドを擁し、ニュース、カルチャー、エンターテインメント分野において強い発信力を有するメディアグループです。

本買収により、SVCVはグローバルなメディアおよびコンテンツプラットフォームとしての基盤を強化し、ニュース、カルチャー、エンターテインメント、デジタルパブリッシング領域における事業展開を一層拡大してまいります。

また、SVCVは今後10年間で100社以上の買収を計画しており、現在、約1,000社の非公開企業を潜在的な買収対象として特定しています。これにより、複数産業にまたがる垂直統合型エコシステム・ポートフォリオの構築を進めてまいります。

この成長戦略には、10のフラッグシップブランドおよびオリジナルコンテンツ事業の立ち上げが含まれており、自社ファッションハウス、コンテンツ制作スタジオ、AIおよびクラウドサービス・プラットフォーム、ならびにその他の新規事業領域が計画されています。

SVCV独自の買収および拡張モデル、ならびにグローバル展開に対するアプローチは、「創業者」と「カルチャー」を中核に据えたものであり、コラボレーションとイノベーションこそが、将来の文化的潮流および長期的な株主価値を創出する原動力であると考えています。

BCKD Capitalは、2023年に日本にて「SVCV Partners」として設立され、その後ニューヨークにて法人化されました。近年、プライベート・エクイティ・ファームからグローバルなハイブリッド型金融機関へと事業構造を再編し、金融市場事業の拡大とともに、「次世代のためのグループ（The Next Generation's Group）」を標榜する持株会社「SVCV」を立ち上げました。

BCKD Capitalは、持株会社SVCVの経営および運営を担い、「創業者ファースト」「カルチャーファースト」を理念とする次世代型グローバルグループの構築を推進しています。

BCKD Capitalについて

BCKD Capitalは、次世代のカルチャー、ラグジュアリー、メディア、テクノロジー、コンシューマー企業の創出、買収、成長を目的として設立されたグローバルな金融機関およびアセット・クリエーション・プラットフォームです。複数の事業部門を通じ、多様なオペレーティングカンパニーおよび投資ビークルから成る分散型エコシステムを運営しています。

SVCVについて

SVCVは、「The Next Generation’s Group（次世代のためのグループ）」を掲げる多国籍ホールディングカンパニーです。創業者およびカルチャーを最優先とする哲学のもと、ラグジュアリー、メディア＆ストリーミング、データ＆AI、金融サービスといった主要分野において、買収および自社開発ブランドの成長を支えるグローバルプラットフォームとして事業を展開しています。