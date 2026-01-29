創業10年で見えてきた、地域と都市の新しい関係性

シビレ株式会社

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 翠）は、2016年1月29日の設立から10周年を迎えました。当社は創業以来、地方創生・シティプロモーションの分野において、「移住者数の増加」を直接の目的とするのではなく、地域と都市をつなぎ、人が無理なく関わり続けられる状態をつくることを軸に、自治体・企業・地域の担い手の皆さまと取り組みを重ねてきました。

■ 10年の実践を通して見えてきた変化

創業当初、地域プロモーションの多くは

「情報をどう発信するか」「魅力をどう伝えるか」に主眼が置かれていました。

しかしこの10年で、

・情報は「届けるもの」から、「体験を通じて理解されるもの」へ

・単発の施策から、関係が続く導線設計へ

・「移住する・しない」という二択から、「どう関わるか」という選択肢へ

と、地域と都市の関係性は大きく変化しています。

当社では、こうした変化を踏まえ、

都市部での接点づくり、イベントやメディアの企画運営、相談導線の設計、

そしてローカルハブスペース「OFF TOKYO」の運営を通じて、

人が地域と出会い、理解を深め、次の行動を選べる仕組みを構築してきました。

■ 10年続けて実感していること

企業の10年生存率は10％以下とも言われています。

その中で当社が強く実感しているのは、

地域に必要なのは強いメッセージや即効性のある施策ではなく、

人が自分の意思で動き出せる「状態」を丁寧につくることだという点です。

こうした姿勢で設計された取り組みこそが、

結果として関係人口の創出や、将来的な移住・二地域居住へとつながっていく。

この考え方は、10年にわたる実践を通じて、確信へと変わってきました。

■ 11年目以降に向けて

11年目以降も、これまでの実践で得た知見をもとに、

人が地域と出会い、関係を深め、関わり続けられる状態をつくる取り組みを進めていきます。

地域と都市の関係は、今もなお更新の途中にあります。

シビレ株式会社はこれからも、人が動き出すきっかけをつくる存在として、実践と進化を続けていきます。

■社員コメント

この10年で拠点が増え、仲間が増え、関わる地域も広がってきました。拠点がある地域に興味を持ち、知っている土地が増えていくことは、働く私たち一人ひとりの視野を大きく広げてくれています。

これからも、地域と人とのつながりを大切にしながら、成長を続けていきたいと思います。（崎田）

シビレとの関わりを通じて、地域に触れることが人生を豊かにし、自分自身の選択肢や視野を大きく広げてくれることを実感しています。今後は、コミュニティとしてその価値をより多くの人と共有できる場づくりも行なっていきたいです。（稲垣）

多様な地域のつながりに触れる中で、日々おもしろさを実感しています。これからは自分が暮らす地域との関係を起点に、暮らしの中から自然につながりが広がっていく未来を描いていきたいと感じています。（北側）

施設概要■ローカルハブスペース OFF TOKYO住所：東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F運営：シビレ株式会社内容：イベント／メディア／地域連携企画 等公式サイト：https://offtokyo.jp/シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）