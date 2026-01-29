世界有数の港湾運営会社PSAと自動車専用船ターミナル運営会社をシンガポールに設立

株式会社商船三井

株式会社商船三井（社長：橋本 剛、本社：東京都港区、以下「当社」）は世界有数の港湾運営会社であるPSA Singapore（以下「PSA」）と合弁契約を締結し、シンガポールにて自動車専用船ターミナル運営会社（以下「ターミナル運営会社」）を設立します。関連当局の承認を取得次第、2026年上期の運営開始を予定しています。アジアと世界主要市場を結ぶ重要なハブ港であり、東南アジア最大の完成車トランシップ拠点であるシンガポールでの自動車専用船ターミナル運営により、当社の完成車輸送におけるターミナルサービスの信頼性および運航効率を向上させるとともに、アジア近郊を含め今後成長が見込まれる完成車輸送需要を確実に取り込む基盤を構築します。

（当社LNG燃料自動車船 CERULEAN ACEのシンガポール荷役風景）

PSAとは本ターミナル会社運営にとどまらず、オペレーション最適化、デジタルイノベーション、サステナビリティの3分野において幅広い協業を進めてまいります。これらの取り組みは、PSAが掲げるネットワーク最適化のビジョンと、当社の経営計画「BLUE ACTION 2035(https://www.mol.co.jp/corporate/plan/)」が目指す、自動車船ポートフォリオ戦略を通じたグローバルでの競争力強化および持続的成長の実現に合致するものです。また、同経営計画で掲げる世界のマーケットで存在感を発揮し事業拡大を実現する地域戦略の推進と、輸送・ターミナルなど物流機能を統合した垂直展開によって、サプライチェーン全体の価値向上を図り、ひいては収益力向上に繋がるものです。

当社が有するグローバルなサービス網と、PSAが長年培ってきたターミナルオペレーターとしての豊富な経験を融合させた共同運営を通じ、長期的なパートナーシップを一層強化していきます。

PSA CEO Southeast Asia Nelson Queck氏コメント

PSAシンガポールは長年にわたり世界のサプライチェーンを支えるハブとして信頼されてきました。今回の商船三井との協業により、自動車ターミナルをPSAのグローバルネットワークとより緊密に結び付け、完成車物流バリューチェーン全体にわたるシームレスな接続を実現します。今後も、自動車分野のお客様に対し、持続可能で長期的な価値を提供してまいります。

当社 専務執行役員 田村 城太郎コメント

本投資は、当社が推進するポートフォリオ戦略及び地域戦略の一環として、非海運事業の拡大および自動車ビジネスにおける事業領域の拡大を図る重要な取り組みです。本事業を通して、当社とPSAがそれぞれ有する強みを掛け合わせ、事業規模拡大および運航効率向上を目指すとともに、サステナビリティやデジタル分野での協業を一層推進してまいります。これらの取り組みは、パートナーシップの強化と、より持続可能なグローバル・サプライチェーンの構築に対する当社の強いコミットメントを示すものです。今後もお客様に対し、より高品質な自動車輸送サービスを提供してまいります。

【PSA概要】

PSA Singaporeは、シンガポールにおいて世界最大級のコンテナ・トランシップメント・ハブを運営しており、2025年には4,450万TEUを取り扱いました。また、世界600港と接続するグローバルネットワークを通じて、主要港への航路を24時間365日提供しています。PSAはミッドマイル物流における独自の差別化要素であるポート隣接サービス（Port Adjacency Services）を展開し、多様化・高度化するお客様のニーズに対応しています。これらの付加価値サービスは、PSA独自のポート隣接型デジタルソリューションにより支えられており、サプライチェーン全体を通じたエンド・ツー・エンドの可視性を実現します。港湾およびサプライチェーン分野における信頼されるパートナーとして、PSAは「The World’s Port of Call」を掲げ、グローバルな物流を支えています。

（Webサイト：www.singaporepsa.com(https://www.singaporepsa.com/)）