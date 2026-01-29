心地よい音楽、美味しい食、素敵なモノが集まるマーケット「川崎音食市」が川崎駅前で3月28日(土)・29(日)に開催！

株式会社POZO




心地よい音楽、美味しい食、そして素敵なモノとの出会いが待っているマーケットを 3月28日・29日の2日間、川崎駅前の広場にて「川崎音食市 」を開催いたします。


大人から子どもまで。 春の雰囲気を感じながら、五感で楽しむ特別なひとときをお届けします。



【Event Content】イベントコンテンツ


■ 心ほどける、レコードの温もり


会場を包み込むのは、デジタルにはない温かなレコードの音色。 腕利きのDJたちが、その場の雰囲気に合わせてセレクトした最高のBGMをプレイします。音楽に身をまかせながらマーケットを巡る、贅沢なひとときをお楽しみください。



腕利きのDJによる心地よい音楽

■ お腹も心も満たされる、絶品フード&お菓子


歩いているだけで良い香りが漂ってくるフードエリア。 行列必至の厳選フードトラックや、こだわりのスイーツが勢揃い！片手に美味しいごはん、もう片手にはお菓子を持って。春の風を感じながら、最高のご馳走をどうぞ！



絶品フード


キッチンカー


絶品スイーツ

■ 宝探し気分で巡る、一点物との出会い


時を越えて愛されてきた良質な古着やアンティーク雑貨、そして作家さんが一つひとつ想いを込めて作ったクラフト作品。


「これだ！」と思える一点物に出会うワクワク感は、まさにマーケットの醍醐味です。





厳選古着ショップ


作家により１点１点オリジナルで製作されたクラフト作品

開催概要


「ふらっと立ち寄るだけで、きっと笑顔になれる」 そんな場所を用意して、皆様のご来場を心よりお待ちしております！


日程： 2026年3月28日(土)・29日(日)


時間： 12:00 ～ 18:00


会場： 川崎フェス広場（JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩1分）


入場料： 無料



【詳細はこちら】


イベントの最新情報や出店ショップのご紹介は、こちらをチェック！


イベント開催まで、随時お知らせを公開していきます！！


https://vintage-artisan-market.com/news/Xq2C0pDj



【お問い合わせ】


本イベントに関するご質問、および報道関係・協賛・出展等に関するご相談は、下記事務局までお願いいたします。




川崎音食市事務局：


メール：kawasaki.onshokuichi@gmail.com


TEL：080-5223-0740