心地よい音楽、美味しい食、素敵なモノが集まるマーケット「川崎音食市」が川崎駅前で3月28日(土)・29(日)に開催！
心地よい音楽、美味しい食、そして素敵なモノとの出会いが待っているマーケットを 3月28日・29日の2日間、川崎駅前の広場にて「川崎音食市 」を開催いたします。
大人から子どもまで。 春の雰囲気を感じながら、五感で楽しむ特別なひとときをお届けします。
【Event Content】イベントコンテンツ
■ 心ほどける、レコードの温もり
会場を包み込むのは、デジタルにはない温かなレコードの音色。 腕利きのDJたちが、その場の雰囲気に合わせてセレクトした最高のBGMをプレイします。音楽に身をまかせながらマーケットを巡る、贅沢なひとときをお楽しみください。
腕利きのDJによる心地よい音楽
■ お腹も心も満たされる、絶品フード&お菓子
歩いているだけで良い香りが漂ってくるフードエリア。 行列必至の厳選フードトラックや、こだわりのスイーツが勢揃い！片手に美味しいごはん、もう片手にはお菓子を持って。春の風を感じながら、最高のご馳走をどうぞ！
絶品フード
キッチンカー
絶品スイーツ
■ 宝探し気分で巡る、一点物との出会い
時を越えて愛されてきた良質な古着やアンティーク雑貨、そして作家さんが一つひとつ想いを込めて作ったクラフト作品。
「これだ！」と思える一点物に出会うワクワク感は、まさにマーケットの醍醐味です。
厳選古着ショップ
作家により１点１点オリジナルで製作されたクラフト作品
開催概要
「ふらっと立ち寄るだけで、きっと笑顔になれる」 そんな場所を用意して、皆様のご来場を心よりお待ちしております！
日程： 2026年3月28日(土)・29日(日)
時間： 12:00 ～ 18:00
会場： 川崎フェス広場（JR川崎駅・京急川崎駅より徒歩1分）
入場料： 無料
【詳細はこちら】
イベントの最新情報や出店ショップのご紹介は、こちらをチェック！
イベント開催まで、随時お知らせを公開していきます！！
https://vintage-artisan-market.com/news/Xq2C0pDj
【お問い合わせ】
本イベントに関するご質問、および報道関係・協賛・出展等に関するご相談は、下記事務局までお願いいたします。
川崎音食市事務局：
メール：kawasaki.onshokuichi@gmail.com
TEL：080-5223-0740