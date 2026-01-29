¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPALE TONE series¤Î¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¡¢¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë PALE TONE series¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë PALE TONE series¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òTHE¥¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û
¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4427
¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¦2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)18:00～2·î26Æü(ÌÚ)23:59
¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û
¡¦2026Ç¯4·î¾å½Ü～²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡¡PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : 660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : 440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : ³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï
¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : ³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï
¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : ³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï
¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6
²Á³Ê : ³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´4¼ï
¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°
²Á³Ê : 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É
²Á³Ê : 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¥ê¥Ü¥ó¥¹¥«ー¥Õ
²Á³Ê : 2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä