¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPALE TONE series¤Î¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¡¢¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´10Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë PALE TONE series¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë PALE TONE series¡Ö¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×Â¾¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òTHE¥­¥ã¥éÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª


¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª



¡ÚÈÎÇä¾ÜºÙ¡Û


¡¦ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥­¥ã¥é¡×


https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4427


¡ÚÃíÊ¸¼õÉÕ´ü´Ö¡Û


¡¦2026Ç¯1·î29Æü(ÌÚ)18:00～2·î26Æü(ÌÚ)23:59


¡ÚÈ¯Á÷Í½ÄêÆü¡Û


¡¦2026Ç¯4·î¾å½Ü～²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷




¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û



¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡¡PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : 660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§7,920±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : 440±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ã¥È¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï


¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£






¥Û¥í¥°¥é¥à¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : ³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï






¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : ³Æ1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï






¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : ³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´12¼ï






¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¡¡
PALE TONE series¡¡vol.6

²Á³Ê : ³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´4¼ï






¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥°

²Á³Ê : 1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï






¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É

²Á³Ê : 2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï






¥Á¥ãー¥àÉÕ¤­¥ê¥Ü¥ó¥¹¥«ー¥Õ

²Á³Ê : 2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï






¡Ú¸¢ÍøÉ½µ­¡Û


(C)ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996



¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖTHE¥­¥ã¥é¡×¡§https://www.the-chara.com/



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä