【佐賀発】AI検索最適化「LLMO/GEO」コンサル開始。引用率94%の実証データを基にした「2026年版動向レポート」を無料公開。株式会社ピースカンパニーがゼロクリック時代を突破

株式会社ピースカンパニー

株式会社ピースカンパニー（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：古賀和彦）は、生成AIによる検索回答に最適化する新サービス**「LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）専門コンサルティング」**を2026年1月より本格展開いたします。

本サービスの開始に合わせ、Google AI Overviews（AIO）、Gemini、ChatGPTの引用傾向を独自分析した**「2026年版 LLMO最新動向レポート」**を、公式サイトにて無料公開いたしました。

独自の検証プロジェクトにおいて、佐賀県内企業で平均94%、九州エリアで74%のAI引用率を実現。 地方発の高度な「GEO（Generative Engine Optimization：生成エンジン最適化）」技術により、全国企業のデジタルマーケティングを変革します。

▼ 「2026年版 LLMO最新動向レポート」

全文はこちら（無料） https://piececompany.com/llmo-ai-search-comparison-2026/

■ サービス開発の背景 ～「探す」から「聞く」へ。ゼロクリック率63.5%の衝撃～

ChatGPTやGoogle AI Overviews（AIO）の普及により、ユーザーの検索体験は「リンクを辿る」から「AIの回答を聞く」へと激変しました。最新の調査では、検索の約63.5%がWebサイトへ遷移しない「ゼロクリック」で完結しており、従来のSEO対策だけでは「社の情報がAIに無視される」リスクが顕在化しています。

【AI検索時代に対策しない3つの致命的リスク】

機会損失： AIが競合他社のみを回答し、自社が「存在しないもの」として扱われる。

ブランド毀損： AIの回答に出ないことで、デジタル対応の遅れというレッテルを貼られる。

採用難： 求職者がAIで企業リサーチをする際、魅力的な情報が提示されない。

特に地方企業においては、デジタル情報の「構造化（Schema.org実装）」が遅れており、この格差は拡大する一方です。当社はWeb業界25年、累計1,800件超の実績を活かし、この課題を技術的に解決するサービスを確立しました。

■ 「2026年版 LLMO最新動向レポート」の内容

主要3大AI検索エンジンの引用傾向を分析し、最適化の指針をまとめています。

- Google AI Overviews (AIO)： 専門メディアの権威性と詳細な「構造化データ」を最重視。- Gemini： YouTube動画コンテンツおよびGoogleマップ情報の引用が顕著。- ChatGPT： PR TIMES等のプレスリリースや第三者メディアでの言及（サイテーション）を信頼。

当社は、これらプラットフォームごとのアルゴリズムに完全対応した、国内でも数少ないマルチプラットフォーム型の最適化支援を提供します。

■ サービスの特徴

【1】高度な実装技術による「GEO/AIO」完全対応 JSON-LD形式による構造化データ実装、Knowledge Graph（ナレッジグラフ）構築、セマンティックマークアップなど、AIが解釈しやすい情報構造を技術的に構築します。

【2】独自開発のAI検索分析システム 複数のAI検索エンジンにおける引用率を定量的に測定。構造化データの実装状況からE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の充足度までを100点満点で可視化し、改善ポイントを特定します。

【3】データに裏付けられた確かな検証成果 当社独自のGEO検証プロジェクト（佐賀県内企業および特定業種サイト群を対象）において、以下の成果を確認済みです。

検証サイトの平均AI引用率：94.2% を達成

特定キーワードでのAI回答独占率：74.1%

独自スコアリング評価：平均 93/100点

※最新の構造化データ実装および技術的最適化を用いた3ヶ月間の継続検証に基づく。

【4】無料診断サービス（全国対応） 現状のAI引用率や改善ポイントを無料で診断するサービスを開始。全国どこからでもオンラインでお申し込みいただけます。

無料診断お申込みはこちら :https://piececompany.com/llmosindan/

■ 今後の展望

今後は九州全域、さらには全国の中小企業向けにLLMO専門コンサルティングを展開し、AI検索時代における地方企業のデジタルマーケティングを支援します。地方から全国へ、次世代検索最適化のスタンダードを発信する企業を目指します。

■ 会社概要

会社名： 株式会社ピースカンパニー

代表者： 代表取締役 古賀和彦

所在地： 佐賀県鹿島市大字高津原4152-5

事業内容： LLMO/GEO最適化コンサルティング、Webサイト制作、動画制作

実績： Web業界歴25年、累計プロジェクト1,800件超

URL： https://piececompany.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ピースカンパニー 担当：古賀

TEL：0954-68-0615

Email：contact@piececompany.com

サービス詳細URL：https://piececompany.com/llmo/