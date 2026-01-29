イタリア最古のアイウェアブランド「LOZZa（ロッツァ）」より、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック記念限定モデルが登場！
この度、De Rigo Vision S.p.A.は、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開催を記念して、イタリア最古のアイウェアブランドLOZZa(ロッツァ)より、限定モデル「ZILO CORTINA（ジロ コルティナ）」を発売いたします。
1930年代に誕生したブランドの象徴的なモデル「ZILO」を現代的に再解釈した、2つの限定モデルをリリース。イタリア最古のアイウェアブランドが持つクラフトマンシップと、その優雅さから“ドロミテの女王”と呼ばれるアルプスのリゾート地コルティナ・ダンペッツォの魅力が融合したスタイルです。
ロッツァとコルティナを結ぶのは、ドロミテという共通の故郷、そして「伝統」という共通言語。1878年にコルティナの麓カドーレで創業したブランドのヘリテージが、山岳地帯の清らかなスピリットと溶け合い、山々を楽しむ人のための洗練されたプロダクトとして復活しました。
このプレミアムで希少なアイテムに是非ご注目ください。
https://lozzastore.com/pages/zilo-cortina-capsule-collection
独自のデザインとアイコニックなディテール
2つのモデルに共通するフィロソフィーは、ヴィンテージ美学とコンテンポラリーな機能性の融合。プレミアム素材、クリーンなライン、そしてコルティナのロゴやリゾートのシンボルであるリスの刻印など、フレームや専用パッケージに施されたディテールが際立ちます。
SL4416 - ヘリテージ・エレガンス
1980年代にリリースされた「Team Spinnaker」モデルに着想を得たSL4416は、スタイルと個性を象徴する一本。フルアセテート構造に、優雅な帆の動きを想起させるメタルスタッズ付きサイドシールドを採用。また、すべてにZeiss製のレンズを搭載しています。
09GU \48,400
06XX \48,400
3GFX \49,500
SL4417 - スポーティ&包み込むようなスタイル
クリーンなラインとラップアラウンドシルエットを特徴とするSL4417は、LOZZaのアーカイブモデルを未来的な感性で再構築。ブリッジには「LOZZa」の文字数に由来する5本ラインのモチーフを装飾。Zeissレンズ搭載。
703X \46,200
D82B \46,200
パッケージ・他
各モデルにはヴィンテージムードを取り入れた専用パッケージが付属。コルティナの町のシンボルである「リス」のイラストがついた特別ケースとグラスコードです。
※これらのZILO CORTINAは2026年1月末より数量限定にて販売となります。
ABOUT ： LOZZa [ロッツァ] イタリア最古のアイウェアブランド
1878年に北イタリアの小さな町カドーレでジョバンニ・ロッツァと2人のパートナーによって設立された。当時、革新的な素材として認知され始めたセルロイド製の眼鏡製造会社としてビジネスを拡大。1924年、LOZZaはヨーロッパで最大のアイウェア会社となる。
いくつかのアイコニックなモデルは30年代～70年代に誕生し、現在でも定番のスタイルとして人気となっている。70年代にはアイコンモデル「ZILO」を求めてイタリア全土から多くのバイヤーがLOZZaの工場まで押し寄せた。LOZZaはこれまでに、著名なイタリア企業であるピニンファリーナやマセラティ、PHILOSOPHYなどとコラボしたカプセルコレクションを発売した。
2021年、LOZZaはイタリア経済開発省によって、イタリアの歴史的ブランドとして登録された。タイムレスでありながら常にモダンなスタイルは世界中で多くのアイウェアファンを魅了している。
ウェブサイト https://www.lozza.jp/
