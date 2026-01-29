TVアニメ「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」より新商品が発売！

株式会社コンテンツシード

TVアニメ「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」より放送開始を記念した新規オリジナルグッズが登場！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4439

【注文受付期間】

・2026年1月29日(木)18:00～2月12日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送



【製品情報】

ネームプレート

価格 : 770円（税込）

種類数：全4種

アクリルスタンド

価格 : 1,320円（税込）

種類数：全4種

ポストカードセット

価格 : 550円（税込）

種類数：全1種

※5枚入り

【権利表記】

(C)岩飛猫／双葉社・「透明男と人間女」製作委員会



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売