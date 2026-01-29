TVアニメ「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」より新商品が発売！
株式会社コンテンツシード
ネームプレート
アクリルスタンド
ポストカードセット
TVアニメ「透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～」より放送開始を記念した新規オリジナルグッズが登場！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4439
【注文受付期間】
・2026年1月29日(木)18:00～2月12日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年3月下旬～4月中旬以降順次発送
【製品情報】
ネームプレート
価格 : 770円（税込）
種類数：全4種
アクリルスタンド
価格 : 1,320円（税込）
種類数：全4種
ポストカードセット
価格 : 550円（税込）
種類数：全1種
※5枚入り
【権利表記】
(C)岩飛猫／双葉社・「透明男と人間女」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売