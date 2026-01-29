【Chilla′s Art】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！
2026年1月29日（木）より、『新幹線０号』『呪われたデジカメ』で話題沸騰中のゲームデベロッパー【Chilla’s Art】のヴィレッジヴァンガード限定グッズが、オンラインストアにて発売決定！
本企画のために、ゲーム本編では見ることのできない“ゲームの世界にチラ丸が紛れ込んだifデザイン”を特別に描き下ろし。作品の空気感はそのままに、ここでしか手に入らない豪華グッズが完成しました。
期間限定・完全受注生産となりますので、この機会をぜひお見逃しなく！
【グッズラインナップ】
■アクリルコースター 全4種 各\1,000（税込）
【サイズ】
約9cm×9cm
【素材】
アクリル
■缶バッジ 全4種 各\600（税込）
【サイズ】
5.8cm
【素材】
紙・ブリキ
■マグカップ 全2種 各\2,500（税込）
【サイズ】
約10cm×8cm
【素材】
陶器
■ハンドタオル 全4種 各\1,500（税込）
【サイズ】
約20cm×20cm
【素材】
ポリエステル
■マルチケース 全2種 各\2,200（税込）
【サイズ】
約11.5cm×7cm
【素材】
PVC
■アクリルフィギュア 全4種 各\2,200（税込）
【サイズ】
約20cm×18.1cm
【素材】
アクリル
■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）
【サイズ】
M：約着丈68cm/半胸囲50cm/肩幅44cm/袖丈22.5cm
L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅46cm/袖丈23.5cm
XL：約着丈74cm/半胸囲56cm/肩幅48cm/袖丈24.5cm
【素材】
綿100％
■ロンT 全2種 各\8,000（税込）
【サイズ】
M：約着丈69cm/半胸囲51cm/肩幅51cm/袖丈55cm
L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅53cm/袖丈56cm
XL：約着丈73cm/半胸囲55cm/肩幅53cm/袖丈56cm
【素材】
綿100％
■ミニ色紙 全4種 各\1,100（税込）
【サイズ】
約12.1cm×13.6cm
【素材】
紙
■アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400（税込）
【サイズ】
約7.5cm×4cm
【素材】
アクリル
【受注期間】
2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（月・祝）23：59
【お届け予定日】
2026年4月中旬～2026年4月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22113/
【Chilla's Art関連リンク】
▼【Chilla's Art】公式HP
https://www.chillasart.co.jp/
▼【Chilla's Art】X
https://x.com/ChillasArt
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）