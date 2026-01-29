【Chilla′s Art】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

2026年1月29日（木）より、『新幹線０号』『呪われたデジカメ』で話題沸騰中のゲームデベロッパー【Chilla’s Art】のヴィレッジヴァンガード限定グッズが、オンラインストアにて発売決定！

本企画のために、ゲーム本編では見ることのできない“ゲームの世界にチラ丸が紛れ込んだifデザイン”を特別に描き下ろし。作品の空気感はそのままに、ここでしか手に入らない豪華グッズが完成しました。

期間限定・完全受注生産となりますので、この機会をぜひお見逃しなく！

【グッズラインナップ】

■アクリルコースター 全4種 各\1,000（税込）

【サイズ】

約9cm×9cm

【素材】

アクリル

■缶バッジ 全4種 各\600（税込）

【サイズ】

5.8cm

【素材】

紙・ブリキ

■マグカップ 全2種 各\2,500（税込）

【サイズ】

約10cm×8cm

【素材】

陶器

■ハンドタオル 全4種 各\1,500（税込）

【サイズ】

約20cm×20cm

【素材】

ポリエステル

■マルチケース 全2種 各\2,200（税込）

【サイズ】

約11.5cm×7cm

【素材】

PVC

■アクリルフィギュア 全4種 各\2,200（税込）

【サイズ】

約20cm×18.1cm

【素材】

アクリル

■Tシャツ 全2種 各\6,000（税込）

【サイズ】

M：約着丈68cm/半胸囲50cm/肩幅44cm/袖丈22.5cm

L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅46cm/袖丈23.5cm

XL：約着丈74cm/半胸囲56cm/肩幅48cm/袖丈24.5cm

【素材】

綿100％

■ロンT 全2種 各\8,000（税込）

【サイズ】

M：約着丈69cm/半胸囲51cm/肩幅51cm/袖丈55cm

L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅53cm/袖丈56cm

XL：約着丈73cm/半胸囲55cm/肩幅53cm/袖丈56cm

【素材】

綿100％

■ミニ色紙 全4種 各\1,100（税込）

【サイズ】

約12.1cm×13.6cm

【素材】

紙

■アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400（税込）

【サイズ】

約7.5cm×4cm

【素材】

アクリル

【受注期間】

2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（月・祝）23：59

【お届け予定日】

2026年4月中旬～2026年4月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22113/

【Chilla's Art関連リンク】

▼【Chilla's Art】公式HP

https://www.chillasart.co.jp/

▼【Chilla's Art】X

https://x.com/ChillasArt

