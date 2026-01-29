【Chilla′s Art】ヴィレッジヴァンガードからコラボグッズ発売決定！

写真拡大 (全12枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


2026年1月29日（木）より、『新幹線０号』『呪われたデジカメ』で話題沸騰中のゲームデベロッパー【Chilla’s Art】のヴィレッジヴァンガード限定グッズが、オンラインストアにて発売決定！


本企画のために、ゲーム本編では見ることのできない“ゲームの世界にチラ丸が紛れ込んだifデザイン”を特別に描き下ろし。作品の空気感はそのままに、ここでしか手に入らない豪華グッズが完成しました。


期間限定・完全受注生産となりますので、この機会をぜひお見逃しなく！


【グッズラインナップ】





■アクリルコースター　全4種　各\1,000（税込）




【サイズ】


約9cm×9cm


【素材】


アクリル



■缶バッジ　全4種　各\600（税込）




【サイズ】


5.8cm


【素材】


紙・ブリキ



■マグカップ　全2種　各\2,500（税込）




【サイズ】


約10cm×8cm


【素材】


陶器



■ハンドタオル　全4種　各\1,500（税込）




【サイズ】


約20cm×20cm


【素材】


ポリエステル



■マルチケース　全2種　各\2,200（税込）




【サイズ】


約11.5cm×7cm


【素材】


PVC



■アクリルフィギュア　全4種　各\2,200（税込）




【サイズ】


約20cm×18.1cm


【素材】


アクリル



■Tシャツ　全2種　各\6,000（税込）




【サイズ】


M：約着丈68cm/半胸囲50cm/肩幅44cm/袖丈22.5cm


L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅46cm/袖丈23.5cm


XL：約着丈74cm/半胸囲56cm/肩幅48cm/袖丈24.5cm


【素材】


綿100％



■ロンT　全2種　各\8,000（税込）




【サイズ】


M：約着丈69cm/半胸囲51cm/肩幅51cm/袖丈55cm


L：約着丈71cm/半胸囲53cm/肩幅53cm/袖丈56cm


XL：約着丈73cm/半胸囲55cm/肩幅53cm/袖丈56cm


【素材】


綿100％



■ミニ色紙　全4種　各\1,100（税込）




【サイズ】


約12.1cm×13.6cm


【素材】




■アクリルキーホルダー　全4種　各\1,400（税込）




【サイズ】


約7.5cm×4cm


【素材】


アクリル


【受注期間】



2026年1月29日（木）18：00～2026年2月23日（月・祝）23：59


【お届け予定日】



2026年4月中旬～2026年4月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22113/


【Chilla's Art関連リンク】



▼【Chilla's Art】公式HP


https://www.chillasart.co.jp/


▼【Chilla's Art】X


https://x.com/ChillasArt



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


-----------------------------------


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）