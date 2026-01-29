【CV：チョー】累計120万部突破！ちょっとワケありのおじいさんが贈る、コンビニ夜話『島さん』ボイスコミック公開!!

写真拡大 (全6枚)

株式会社双葉社


深夜のコンビニで働くちょっとワケありのおじいさんと周りの人たちのふれあいを描いた話題の漫画『島さん』（漫画アクション）のコミックス第8巻が1月29日（木）に発売されました。


最新第8巻の発売を記念し、双葉社公式アクションコミックスチャンネルにてボイスコミックを公開いたします。超豪華キャストで全4話をお届けしますので、ぜひお楽しみください！



▼【ボイスコミック】CV:チョー│迷惑ヤンキーを頼りなさそうなおじいさん店員が…『島さん』1夜『島さんと子関くん』


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NpHauapn2ro ]

チャンネル登録はこちら▶https://www.youtube.com/@futabaactioncomics



■キャスト

チョーさん（島 砂二役）

島 砂二：チョー


子関 弘行：佐藤元


沢 みなみ：三宅麻理恵



『第1夜　島さんと子関くん』


不良：君成田晃佑、高橋大輔、井藤智哉、小林康介


女性客：秋保佐永子



『第2夜　栄養ドリンクの常連さん』


常連さん：高橋大輔


常連の息子：井藤智哉


常連の妻：秋保佐永子


男性客：君成田晃佑


こども：野木奏


ナレーション：君成田晃佑



『第10夜　やや』


原田 やや：野木奏


不良：井藤智哉、高橋大輔



『第4夜　ヤネさん』


ヤネさん：小林康介


こども：三宅麻理恵、野木奏


女性客：秋保佐永子


ナレーション：君成田晃佑



■動画公開スケジュール

『第1夜　島さんと子関くん』1月29日（木）


『第2夜　栄養ドリンクの常連さん』2月6日（金）


『第10夜　やや』2月13日（金）


『第4夜　ヤネさん』2月20日（金）



※公開時間は18時予定です。


※後日、おまけシーンを追加した4話イッキ見動画も公開予定です。









■書誌情報

『島さん』


著：川野ようぶんどう


第1巻～8巻　好評発売中！




＜第8巻＞


発売日：2026年1月29日


定価：770円（税込）


判型：B6判


ISBN：9784575861860


発行元：双葉社（アクションコミックス）


詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758618600000000


［第8巻あらすじ］


ままならない毎日に、そっと寄り添うやさしさを。島さんの悲しい過去を紐解く、衝撃の前・中・後編収録！ ちょっと頼りないけど、ちょっと頼りになる、ちょっとワケありのおじいさんが贈る、コンビニ夜話、待望の第8巻！




▼Web漫画サイト「webアクション」にて2/20まで2巻分無料公開中！


https://comic-action.com/episode/13933686331621197279