TVアニメ『シャンピニオンの魔女』のBlu-ray BOXが5月29日(金)に発売決定！！

★海外で評価の高いファンタジージャンル。原作者は「学園アリス」で人気に名高い樋口橘！

★ルーナの「孤独」「寂しさ」「優しさ」などの心理描写をアニメーションでリアルに描く。

『シャンピニオンの魔女』Blu-ray BOX商品情報

【発売日】

2026年5月29日(金)

【価格】

Blu-ray BOX：33,000円（税込）

【仕様特典】

・描き下ろしイラスト仕様ケース

【音声特典】

・オーディオコメンタリー

【封入特典】

・ブックレット

【特典映像】

・ノンクレジットOP・ED

※商品の仕様・発売日は予告無く変更になる場合がございます。

発売元：株式会社クロックワークス

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)樋口橘・白泉社／「シャンピニオンの魔女」製作委員会

『シャンピニオンの魔女』Blu-ray BOX購入特典情報

【店舗別購入特典】

●アニメイト(通販含む)

台座付きアクリルコースター2個セット

●Amazon.co.jp

ビジュアルシート10枚セット

●楽天ブックス

キャラファインボード&アクリルキーホルダー

●THE KLOCKWORX STORE

ステッカー3枚セット

※特典は商品とご一緒でのお渡しとなります

※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

※特典はなくなり次第終了となります。

※運用及び特典内容に関する詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

『シャンピニオンの魔女』作品情報

【キャスト】

ルーナ：白石晴香

リゼ：榊原優希

クロード：福島 潤

ミノス：加藤英美里

メリノー：岡咲美保

シシィ：福圓美里

【スタッフ】

原作：樋口 橘「シャンピニオンの魔女」（白泉社・「マンガPark」連載）

監督：久保洋祐

シリーズ構成：柿原優子

キャラクターデザイン：松元美季

アニメーション制作：颱風グラフィックス×Qzil.la

【ストーリー】

黒い森の奥深く、

毒キノコのお家にひっそりと、

ルーナという一人の魔女が住んでいました。

彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、

吐く息や皮膚には毒が混じっています。

街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。

黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。

ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。

彼女の薬は万能薬として大人気で、

手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。

しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。

それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。

そんなある日のこと。

人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。