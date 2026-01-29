埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、muu monsterと2026シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、豊富なラインナップのオリジナルナポリピッツァを提供するmuu monster（埼玉県川越市、代表 清沢修）と2026シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■muu monster 様Instagram : https://www.instagram.com/muu_monster_/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■muu monster 代表 清沢 修 様コメント

「川越からJリーグを目指す！

本当に夢のあるチャレンジをこの川越の地から続けているという事、しかも確実にステップアップしている事に感動しています。自分自身、この川越で小中高校時代を過ごし2025年12月にこのmuu monsterというピザ店を始めました。

大好きな地元川越でこれから共に更に更に上を目指していきましょう！」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 神戸 駿宏 コメント

「この度、小江戸川越の昭和の街streetに新たに居を構え、豊富なラインナップでお客様に本格ピッツァをお届けする、ピッツァ専門店muu monster様とパートナー契約を結ぶことが叶いました。

代表の清沢様とは、イベントでも幾度もご一緒させていただき機会をこれまでも頂戴し、この度、新店舗オープンのタイミングで、弊クラブとご並走いただくことが叶いました。

川越出身の清沢様の誇りにもなれるよう、日々の活動でも精進を重ねて参りたいと思います。

ぜひ、昭和の街に訪れた際は、本格ナポリピッツァをmuu monsterでお楽しみください！」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com