【ME:I × Photomatic】待望のコラボレーション第2弾が2月2日（月）より全国12カ所で展開

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年2月2日（月）より大人気ガールズグループ「ME:I（ミーアイ）」とのコラボレーション 第2弾を実施いたします。本コラボレーションでは、全国12カ所のフォトブースにて、ME:Iのメンバーそれぞれと2ショット風の撮影ができるコラボフレーム全7種を期間限定で発売します。

メンバーの個性を詰め込んだ限定フレームが登場

2025年12月、『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO』公演での初コラボで、大きな反響を呼んだME:IとPhotomaticのコラボレーション。前回の「ユニットフレーム」に続く第2弾として、ME:Iの各メンバーと2ショット風の撮影が楽しめるコラボフレームが東京・大阪・名古屋をはじめとする、全国12カ所のフォトブースに登場します。

さらに、コラボ期間中はPhotomatic 渋谷 道玄坂店でME:I仕様の装飾も施されます。ぜひ期間中にME:I × Photomaticの『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO』限定フレームで撮影をお楽しみください。

● コラボフレーム 全7種

『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR "THIS IS ME:I" ENCORE IN TOKYO』限定フレーム 第2弾

ME:I コラボフレーム 詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/155_1_d7bfe650e8a72d342a000443fb8159c0.jpg?v=202601290621 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/