【三福快適生活】松山市初！法人向けシェアサイクル福利厚生プラン導入！！通勤・業務移動を会社が支える新しい仕組み

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福快適生活（本社：愛媛県松山市）は、シェアサイクル「HELLO CYCLING」を活用した法人向け福利厚生プランを展開しています。

社員の通勤時や業務中の短距離移動を会社負担でサポートでき、後払いによる一括請求・利用管理にも対応。

移動負担の軽減、健康促進、業務効率化を同時に実現する、企業向けの新しい移動支援策です。

■ 企業が直面する「移動コスト」と「管理負担」

通勤・業務中の短距離移動を、福利厚生として会社がサポート

企業活動において、社員の移動は避けて通れない一方で、次のような課題が顕在化しています。

・徒歩では非効率、車を使うほどでもない短距離移動

・社用車・タクシー利用によるコスト増

・移動手段が部署・個人任せになっている

・健康経営・環境配慮が制度化しきれていない

こうした背景から、低コストかつ管理しやすい移動手段が求められています。

■ 福利厚生としての「シェアサイクル」という選択

三福快適生活の法人向けシェアサイクルプランは、

社員が「必要なときに、必要な距離だけ」利用できる点が特長です。

・通勤時の補助的な移動手段

・外出・訪問時の近距離移動

・昼休みや業務合間の移動

これにより、移動効率の向上と身体的負担の軽減を同時に実現します。

■ 後払い・一括管理で、法人導入しやすい仕組み

必要なときに、必要な距離だけ利用できる法人向けシェアサイクル

本プランでは、HELLO CYCLINGの法人向け後払いサービス

「HELLOまとめて支払い」を活用しています。

・社員個人での立替不要

・月末締め・翌月末払いの一括請求

・利用履歴・金額を法人側で一元管理

福利厚生として導入しやすく、経理・総務の管理負担を抑えた運用が可能です。

■ 全国8,000拠点以上、業務利用に適した仕組み

HELLO CYCLINGは、全国8,000か所以上のステーションで利用可能（2024年4月時点）で、複数拠点を持つ企業や外出・出張が多い業務にも対応しています。

電動アシスト自転車を中心に、乗り捨て・返却予約にも対応しており、

鉄道・バスなどの公共交通と組み合わせた柔軟な移動が可能です。

これにより、

・移動時間の短縮

・駐車場探しや待ち時間の不要化

・社用車・タクシー依存の軽減

といった効果が期待でき、業務効率の向上と移動コストの最適化につながります。

■健康・安全・環境配慮を“日常業務”で実現

全国8,000拠点以上で利用可能なシェアサイクルネットワーク

シェアサイクルの法人利用には、業務中の事故にも適用される保険が付帯しており、企業としても安心して導入できる仕組みが整っています。

また、免許不要で利用できるため、若手社員や車を使わない社員にも公平に提供でき、

部署や職種を問わず活用しやすい点も特長です。



・軽い運動習慣による健康促進

・自動車利用削減による環境負荷低減

・交通事故リスクの抑制

福利厚生として導入することで、健康経営・ESGの取り組みを特別な施策としてではなく、日常業務の延長として無理なく実践することが可能です。

■ 導入・運用を支える三福快適生活の強み

三福快適生活では、法人導入時のヒアリングから運用開始後のフォローまでをサポート。

・利用人数・業務内容に応じた導入設計

・福利厚生利用を前提とした運用提案

・安定した利用環境の維持

企業側の工数を抑えながら、継続的に活用できる仕組みを提供します。

■ 参考：シェアサイクルの利用方法・料金について

法人向け福利厚生プランとしてのシェアサイクル利用には、

「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。

アプリ上で無料会員登録後、

ステーション検索から自転車の予約、利用、返却までを簡単に行うことができます。

・HELLO CYCLING公式サイト(https://www.hellocycling.jp/)

・HELLO CYCLINGアプリダウンロード（https://www.hellocycling.jp/app/openapp)

・シティサイクルタイプ（電動アシスト）

└利用開始30分130円、延長100円／15分、1,800円／12時間

・スポーツタイプ（電動アシスト）

└利用開始30分300円、延長150円／15分、3,000円／12時間

※利用車体・エリアにより料金が異なる場合があります。

※法人向け福利厚生プランでは、後払い・一括請求などの運用が可能です。

詳細はお問い合わせください

■ 今後の展開

今後は、オフィスエリアや事業所周辺への活用提案をはじめ、

通勤支援・業務効率化・福利厚生を一体化した法人向け導入をさらに拡大していく予定です。

三福快適生活は、シェアサイクルを通じて、

企業と社員双方にとって持続可能な移動の仕組みを提案してまいります。



【お問い合わせ先】

会社名：株式会社三福快適生活

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

代表者：代表取締役 二宮 晃輝

電話番号：0120-964-339

営業時間：9:00～18:00（定休日：日曜・祝日）

URL：https://www.kaiteki-rentoku.com/