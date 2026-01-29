SONICMANIAに出演した新進気鋭のソロアーティスト 辻井くぬえ、新曲「Pulse Wave」を配信リリース！4月11日に自主企画『遷移帯(せんいたい)』の開催も決定！

The Orchard Japan

2025年に開催された「SUMMER SONIC」への出演をかけたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を勝ち抜き、8月にはSONICMANIAへ出演を果たした新進気鋭のソロアーティスト辻井くぬえの新曲「Pulse Wave」が1月28日（水）に配信スタートした。

「Pulse Wave」は、自分の気持ちを言葉にすることができず、内側に抱え込んでしまう人物が、人生を大きく動かす出会いや憧れをきっかけに、「変わりたい」と意識するようになるまでの心境の変化を描いており、細かく刻まれながらも途切れることなく展開していくビートを軸に構成されており、揺れ動く感情の流れを音像として表現している。

マスタリングは砂原良徳が担当。

さらに、4月11日（土）に自主企画イベント「遷移帯（せんいたい）」を恵比寿KATA（LIQUIDROOM 2F）にて開催することが決定した。

本イベントは、昨年12月に下北沢THREEにて開催された第1弾に続く、第2弾公演となる。今回はゲストアクト2組を迎えて行われる対バンイベントとなり、出演アーティストの詳細は後日発表予定。

チケットの受付もスタート。

【リリース情報】

辻井くぬえ

3rd Single「Pulse Wave」

2026年1月28日（水）配信リリース

楽曲配信リンク：https://orcd.co/pulsewave

【公演情報】

2026年4月11日（土）

＠恵比寿KATA(LIQUIDROOM 2F)

辻井くぬえ pre. 「遷移帯」 vol.2

OPEN18:30 / START19:00

出演：辻井くぬえ/and more

＜チケット受付＞

https://livepocket.jp/e/tsujiiqunuee_senitai2

【プロフィール】

2002 年生まれ。2022 年に本格的に活動を開始。

ロック・シンセウェーブ・ハイパーポップなどの様々な音楽ジャンルをJ-POP に取り入れたサウンドが特徴。

自然由来の電子音を多用して壮大な世界観を確立している。

2025 年、SUMMER SONIC への出演を懸けたオーディション「出れんの!? サマソニ!?」を通過し、SONICMANIA へ出演。

映像、アート、プログラミングなど幅広い知識を持ち、音楽以外の芸術面での才能も持ち合わせるマルチクリエイター。

【SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/tsujii_qunuee

TikTok：https://www.tiktok.com/@tsujii_qunuee

YouTube：https://www.youtube.com/@tsujii_qunuee

X：https://x.com/tsujii_qunuee