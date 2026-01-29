4刷2万部突破！ユニークな自己啓発書として大人気！『人生がなんかうまくいっちゃう！ お姫さまマインド』

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷口奈緒美）が2025年10月24日に発売した『人生がなんかうまくいっちゃう！ お姫さまマインド』（こはらみき著）が、4刷2万部を突破しました。

◆人気の理由は「ただ、姫になるだけ」

本書のテーマは「お姫さまマインド」。お姫さまマインドを手に入れれば、自分を大切にした生き方、自分を人生の主人公にする生き方ができるようになります。

自分に厳しく一人でがんばる生き方を著者は「武士女子」と呼びます。

本書は、この「武士女子」をやめて「お姫さま」になることで、幸せな人生を叶えてきた著者の経験がベースになっています。

本書でご紹介するお姫さまマインドの基本は次の3つです。

- 何もできなくていい「みんなが助けてくれるから大丈夫」- ご機嫌は無敵「まず私が幸せでいる」- そこにいるだけで価値がある「存在にありがとう」

著者は、NHK「あさイチ」で紹介され話題となった『お姫さま手帳』をプロデュースしたノートセラピスト・こはらみき氏。

こはら氏は、5歳から30年以上にわたってノートに感情を書き続け、5,100人以上の女性と向き合ってきた経験を持っています。幼稚園教諭、エステティシャンを経て独立・起業し、現在は「My Princess Life Design School」を主宰しています。

◆「武士女子」から「お姫さま」へ

本書の序章では、著者自身の体験が語られています。

幼稚園教諭時代のノートには「ちょっとのミスも命取り。明日もがんばらなきゃ……」という言葉が書かれていたとか。いつも何かと戦っていて、鎧を身に着けながらがんばり、誰にも甘えられず「私がなんとかしなくてはいけない」という責任感と緊張で頭がいっぱいだったそうです。

自分の「好き」は封印し、心と行動はいつもチグハグ。自分が苦手なことや不機嫌になることを繰り返し、事前にケアをしてあげることもなく、いつも限界・必死でした。

そんな著者が25歳で「このままじゃダメだ」と気づき、そこから13年、お姫さまマインドを実践することで現代ファンタジーを生きられるようになったプロセスが本書には詰まっています。

◆実践できる具体的なワークを収録

本書は、考え方の紹介にとどまらず、ノートを活用した具体的なワークも多数収録されています。内容をいくつかご紹介しましょう。

＊全肯定言葉＝イチゴちゃんを日常に取り入れる

例えば「寝坊しちゃった!!やばい!!私ったらどうしてこうなの……」という場面。

本書では「もう、私ったら、可愛いね♪やっちゃったね♪」と、失敗さえも肯定的に捉えることを提案しています。

寝坊してしまった時間はもう巻き戻せません。そこで寝坊した自分を責め続けても、余計に焦るだけ。自分が嫌いになるだけ。いっそのこと、さっさとその状況を認めて、肯定しちゃったほうが自分のためになる、という考え方です。

自分を全肯定する言葉を「イチゴちゃん」と名付け、イチゴちゃんを取り入れよう！と楽しく意識できるようにしています。



＊降参するほどうまくいく

「はぁ～。もう限界……でも、ここからが本当の始まりだ!!」

これは、武士女子だった頃の著者の考え方だったといいます。休んだら負け。止まったら負け。それは、弱い人がやること。だから、とにかく、進む！

しかし今は違います。本書では「降参！」することの大切さを説いています。

最初は、声にただ出してみるだけで大丈夫。「もう、降参～!!」と。最初は違和感があるかもしれませんが、声に出したり、ノートに書いたりすることで、少しずつ心が軽くなっていくのを感じるはずです。

＊五感feelワークで「今、この瞬間」を味わう

「今」を味わえていないとき、私たちは幸せを取りこぼしています。おいしいランチを食べながら、頭は次の会議のことでいっぱい。あったかいお風呂に入りながら、頭は今日嫌だった人間関係のことでいっぱい。

本書では、ノートに今いる場所と、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚で感じていることを書き出す「五感feelワーク」を紹介しています。5～10分もあればできるこのワークで、「今」に意識が戻り、リラックスすることができるのです。

◆各章の内容も大充実

本書は以下の5章で構成されています。

第一章 イチゴのショートケーキ（甘々になる 自分を認めるレッスン）

第二章 チョコレート（もっととろけていい ゆるみのレッスン）

第三章 クッキー（サクサク望む未来へ 楽しく前進するためのレッスン）

第四章 ドーナツ（幸せの輪がどんどん広がる 私もまわりの人も、みんなが幸せになるレッスン）

第五章 マカロン（可愛く優雅な人気者 私の世界を思いっきり楽しむレッスン）



各章では、仕事、人間関係、パートナーシップ、お金などのテーマについて、具体的なエピソードとワークが紹介されています。

付録として「執事さんの寄り添い集30選」「執事さんの質問集30選」も掲載されており、日々の実践に活用できる内容となっています。

◆読者からも目からウロコとの声、続々！

「お姫さま、というと甘々でふわふわなマインドかと思いがちですが、

究極の自己愛につながる方法を分かりやすく紹介した本です。」（プリンセス325さん）

「どんなお姫さまだっていい！なりたい私になる！

そんな気持ちにさせてくれる本です。文体も軽くてとても読みやすく、

どんよりした気持ちを抱えてる方にこそおすすめしたいです。」（桃さん）

「お姫さまってそういうことなのか！？と妙に納得して、気分が上がってる自分がいました。

そして一つ一つ実践していくと、本当に効果あり！お姫さまに興味がない方にも読んでほしいです。」

（MIYU 姫さん）

――弊社に寄せられたご感想より

◎書籍概要

【著者情報】

こはらみき

合同会社naare代表。ノートセラピスト。5歳から30年以上、感情をノートに書き続ける。

幼稚園教諭として自分に厳しく、周りにいつも尽くしながら働くが、そんな自分を変えたくて退職。エステティシャンの仕事を始めるも、見た目や環境を変えても現実は変わらないことを知る。ノートを使って自分と向き合い直し、どんな自分も認めてくれる執事さんをノートに雇う「執事制度」を考案。「お姫さまマインド」を取り戻し、人生がうまくいくように。サロンでは指名・売上No.1になり、その後独立、起業。大好きなお客さまに囲まれて働き、お給料は会社員時代の30倍以上に。夢だった結婚をし、お城のようなマイホームを建てる。

現在は、お姫さまマインドを体系化したMy Princess Life Design Schoolを主宰し、10年で全国100期開講。オンラインサロンも人気を博す。受講生は皆、幸せな働き方や結婚などを叶えている。

【書籍情報】

タイトル:『人生がなんかうまくいっちゃう！ お姫さまマインド』

発売日:2025年10月24日

刊行:ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様:単行本(ソフトカバー)/248ページ

ISBN:978-4799332160

