夜空を彩る、冬のファンタジー。御殿場高原 時之栖で噴水レーザーショー×花火のスペシャルコラボレーションショーを開催！

株式会社時之栖

噴水レーザーショー×花火

　宿泊施設やレストラン、温浴施設を有する複合レジャー施設、株式会社時之栖（静岡県御殿場市神山、代表取締役：庄司政史）は、御殿場高原 時之栖 園内にて、2026年2月の毎週土曜日に園内「王宮の丘」にて、噴水レーザーショーと花火のスペシャルコラボレーションショーを開催いたします。光×水×花火が織りなす感動の体験を、ぜひご堪能ください。


2026年2月の毎週土曜日に、噴水レーザーショーと花火のコラボレーションを限定開催！

■家族みんなで楽しめる、水・光・音が織りなす夜空のスペシャルショー



噴水×花火イメージ

噴水×花火イメージ

　会場となる「王宮の丘」では、今回の目玉となる最高到達点150ｍを誇る圧巻の噴水レーザーショーの他、パステルカラーに包まれながら進む「ヒカリの散歩道」でナイトウォークイルミネーションエリアがあり、さらにその先には、メリーゴーラウンドやライトアップされた世界最大級のスウィングベル「愛の鐘」などフォトスポットが点在し、幻想的な夜の世界をご体感いただけます。



ヒカリの散歩道

愛の鐘

＜開催概要＞

【日程】


2026/2/7（土）、14（土）、21（土）、28（土）



【時間】


19:00～の開催回


※噴水レーザーショーの開催時間に準じます。



【場所】


御殿場高原 時之栖　内　王宮の丘


（静岡県御殿場市神山719番地）



【料金】


有料会場：大人1,200円、小人500円



https://www.tokinosumika.com/8817/




同時開催！旬を迎えた美味しい いちごを思う存分楽しめる「いちごコレクション」

■園内各飲食店にて、期間限定の特別いちごメニューを販売！



　2026年2月1日～3月8日まで開催される「いちごコレクション」。多種多様ないちごが集結し、旬を迎えたいちごを思う存分楽しめます。期間中は園内各飲食店舗にて、いちごをテーマにした特別メニューが多数登場。さらにイベント期間中は、いちごの詰め放題・ジャムづくり体験など、味わうだけでなく“体験型コンテンツ”も実施予定。鮮やかな赤い果実が彩る「いちごコレクション」で、甘く幸せな時間をお過ごしください。



GKB CAFE　ストロベリーパフェ　830円

グランテーブル　いちごのタルト　650円


園内いちごMAP

＜開催概要＞

【日程】


2026/2/1（日）～ 3/8（日）



【時間】


各飲食店の営業時間に準ずる



【場所】


御殿場高原 時之栖　園内各飲食店　


（静岡県御殿場市神山719番地）



https://www.tokinosumika.com/8791/






御殿場高原 時之栖


富士山の麓、御殿場高原に佇むリゾート施設です。約98,000坪の広大な敷地の中に、さまざまなタイプの宿泊施設や天然温泉、クラフトビール醸造所や各種レストラン、サッカーグラウンドやアクティビティ、おみやげや贈答品が揃うショップなど、大人から子供まで楽しむことができる複合レジャー施設です。雄大な富士山と自然の中で、非日常の空間をお愉しみいただけます。



