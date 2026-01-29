夜空を彩る、冬のファンタジー。御殿場高原 時之栖で噴水レーザーショー×花火のスペシャルコラボレーションショーを開催！

株式会社時之栖噴水レーザーショー×花火

宿泊施設やレストラン、温浴施設を有する複合レジャー施設、株式会社時之栖（静岡県御殿場市神山、代表取締役：庄司政史）は、御殿場高原 時之栖 園内にて、2026年2月の毎週土曜日に園内「王宮の丘」にて、噴水レーザーショーと花火のスペシャルコラボレーションショーを開催いたします。光×水×花火が織りなす感動の体験を、ぜひご堪能ください。

2026年2月の毎週土曜日に、噴水レーザーショーと花火のコラボレーションを限定開催！

■家族みんなで楽しめる、水・光・音が織りなす夜空のスペシャルショー

噴水×花火イメージ噴水×花火イメージ

会場となる「王宮の丘」では、今回の目玉となる最高到達点150ｍを誇る圧巻の噴水レーザーショーの他、パステルカラーに包まれながら進む「ヒカリの散歩道」でナイトウォークイルミネーションエリアがあり、さらにその先には、メリーゴーラウンドやライトアップされた世界最大級のスウィングベル「愛の鐘」などフォトスポットが点在し、幻想的な夜の世界をご体感いただけます。

ヒカリの散歩道愛の鐘＜開催概要＞

【日程】

2026/2/7（土）、14（土）、21（土）、28（土）

【時間】

19:00～の開催回

※噴水レーザーショーの開催時間に準じます。

【場所】

御殿場高原 時之栖 内 王宮の丘

（静岡県御殿場市神山719番地）

【料金】

有料会場：大人1,200円、小人500円

https://www.tokinosumika.com/8817/

同時開催！旬を迎えた美味しい いちごを思う存分楽しめる「いちごコレクション」

■園内各飲食店にて、期間限定の特別いちごメニューを販売！

2026年2月1日～3月8日まで開催される「いちごコレクション」。多種多様ないちごが集結し、旬を迎えたいちごを思う存分楽しめます。期間中は園内各飲食店舗にて、いちごをテーマにした特別メニューが多数登場。さらにイベント期間中は、いちごの詰め放題・ジャムづくり体験など、味わうだけでなく“体験型コンテンツ”も実施予定。鮮やかな赤い果実が彩る「いちごコレクション」で、甘く幸せな時間をお過ごしください。

GKB CAFE ストロベリーパフェ 830円グランテーブル いちごのタルト 650円園内いちごMAP＜開催概要＞

【日程】

2026/2/1（日）～ 3/8（日）

【時間】

各飲食店の営業時間に準ずる

【場所】

御殿場高原 時之栖 園内各飲食店

（静岡県御殿場市神山719番地）

https://www.tokinosumika.com/8791/

御殿場高原 時之栖

富士山の麓、御殿場高原に佇むリゾート施設です。約98,000坪の広大な敷地の中に、さまざまなタイプの宿泊施設や天然温泉、クラフトビール醸造所や各種レストラン、サッカーグラウンドやアクティビティ、おみやげや贈答品が揃うショップなど、大人から子供まで楽しむことができる複合レジャー施設です。雄大な富士山と自然の中で、非日常の空間をお愉しみいただけます。

御殿場高原 時之栖 公式Instagram

https://www.instagram.com/tokinosumika_gotemba/

御殿場高原 時之栖 公式X

https://x.com/tokinosumika_