夜空を彩る、冬のファンタジー。御殿場高原 時之栖で噴水レーザーショー×花火のスペシャルコラボレーションショーを開催！
噴水レーザーショー×花火
宿泊施設やレストラン、温浴施設を有する複合レジャー施設、株式会社時之栖（静岡県御殿場市神山、代表取締役：庄司政史）は、御殿場高原 時之栖 園内にて、2026年2月の毎週土曜日に園内「王宮の丘」にて、噴水レーザーショーと花火のスペシャルコラボレーションショーを開催いたします。光×水×花火が織りなす感動の体験を、ぜひご堪能ください。
2026年2月の毎週土曜日に、噴水レーザーショーと花火のコラボレーションを限定開催！
■家族みんなで楽しめる、水・光・音が織りなす夜空のスペシャルショー
噴水×花火イメージ
噴水×花火イメージ
会場となる「王宮の丘」では、今回の目玉となる最高到達点150ｍを誇る圧巻の噴水レーザーショーの他、パステルカラーに包まれながら進む「ヒカリの散歩道」でナイトウォークイルミネーションエリアがあり、さらにその先には、メリーゴーラウンドやライトアップされた世界最大級のスウィングベル「愛の鐘」などフォトスポットが点在し、幻想的な夜の世界をご体感いただけます。
ヒカリの散歩道
愛の鐘
＜開催概要＞
【日程】
2026/2/7（土）、14（土）、21（土）、28（土）
【時間】
19:00～の開催回
※噴水レーザーショーの開催時間に準じます。
【場所】
御殿場高原 時之栖 内 王宮の丘
（静岡県御殿場市神山719番地）
【料金】
有料会場：大人1,200円、小人500円
https://www.tokinosumika.com/8817/
同時開催！旬を迎えた美味しい いちごを思う存分楽しめる「いちごコレクション」
■園内各飲食店にて、期間限定の特別いちごメニューを販売！
2026年2月1日～3月8日まで開催される「いちごコレクション」。多種多様ないちごが集結し、旬を迎えたいちごを思う存分楽しめます。期間中は園内各飲食店舗にて、いちごをテーマにした特別メニューが多数登場。さらにイベント期間中は、いちごの詰め放題・ジャムづくり体験など、味わうだけでなく“体験型コンテンツ”も実施予定。鮮やかな赤い果実が彩る「いちごコレクション」で、甘く幸せな時間をお過ごしください。
GKB CAFE ストロベリーパフェ 830円
グランテーブル いちごのタルト 650円
園内いちごMAP
＜開催概要＞
【日程】
2026/2/1（日）～ 3/8（日）
【時間】
各飲食店の営業時間に準ずる
【場所】
御殿場高原 時之栖 園内各飲食店
（静岡県御殿場市神山719番地）
https://www.tokinosumika.com/8791/
御殿場高原 時之栖
富士山の麓、御殿場高原に佇むリゾート施設です。約98,000坪の広大な敷地の中に、さまざまなタイプの宿泊施設や天然温泉、クラフトビール醸造所や各種レストラン、サッカーグラウンドやアクティビティ、おみやげや贈答品が揃うショップなど、大人から子供まで楽しむことができる複合レジャー施設です。雄大な富士山と自然の中で、非日常の空間をお愉しみいただけます。
御殿場高原 時之栖 公式Instagram
https://www.instagram.com/tokinosumika_gotemba/
御殿場高原 時之栖 公式X
https://x.com/tokinosumika_