VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、新たに2名がデビュー！本日2026年1月29日(木)より活動開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、本日2026年1月29日(木)より2名のライバーがデビューすることをお知らせいたします。また、各ライバーのプロフィールや初配信情報に加え、歌ってみた動画公開リレーや、デビューを記念したグッズ＆ボイス販売情報に関してもお知らせいたします。

にじさんじから女子高生の親友コンビ「うみゃみー」がデビュー！2026年1月30日(金)21:00より初配信！

VTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」より、新たに2名のライバーがデビューいたしました。

白砂あやね、水面まどかの2名は「うみゃみー」というユニットとしても活動していきます。

各ライバーのX(旧Twitter)アカウントは、本日2026年1月29日(木)より始動いたします。今後はX(旧Twitter)やYouTube等の配信プラットフォームを中心に精力的に活動を行ってまいります。

デビューティザー動画はこちら▼

https://youtu.be/g8fH2ooEk7Q

YouTubeでの初配信は各ライバーのチャンネルにて、2026年1月30日(金)21:00よりリレー形式で行います。白砂あやね、水面まどか2名の初配信をぜひお楽しみください。

【デビュー記念グッズ・ボイス販売】

初配信終了後、デビュー記念としてにじさんじオフィシャルストア・NIJISANJI EN Official Storeにてアクリルスタンド、缶バッジ、ランダムチェキ風カード、ボイスの販売を開始いたします。

詳細は記事後半の「デビュー記念グッズ・ボイス」をご覧ください。

ライバー紹介

白砂あやね(Shirasa Ayane)

＜プロフィール＞

いつも真面目で、授業も部活も完璧にこなす優等生。

しかし実は、いつもノートの端には物語のワンシーンやキャラクターのスケッチが描かれている。

いつか自分の声や描いた物語で、たくさんの人を楽しませたいと思っている。

誕生日：4月9日

年齢：17歳

身長：158cm

■X：https://x.com/shirasa_ayane

■YouTube：https://www.youtube.com/@ShirasaAyane

水面まどか(Minamo Madoka)

＜プロフィール＞

流行りの服とメイクでキメてるけど、実は創作にかける情熱は誰にも負けないギャル。

ファッションもメイクも、日常で目にするもの全部をイラストや表現のネタにしちゃう。

いつか自分の作品をアニメにして、みんなに届けるのが夢。

誕生日：10月9日

年齢：17歳

身長：162cm

■X：https://x.com/Madoka_Minamo

■YouTube：https://www.youtube.com/@MinamoMadoka

初配信スケジュールについて

本日デビューしたライバーの初配信スケジュールは、以下のとおりです。

2026年1月30日(金)21:00

21:00～ 白砂あやね(Shirasa Ayane)

https://youtube.com/live/AAqTTmh4B1A

21:30～ 水面まどか(Minamo Madoka)

https://youtube.com/live/U45dT7bgv2Q

※配信スケジュールは変更となる場合があります。ご了承ください。

「歌ってみたリレー」開催決定

2名による歌ってみた動画の公開を、2026年1月30日(金)22:10よりリレー形式で行います。

初配信と合わせてお楽しみください！

デビュー記念グッズ・ボイス

デビューを記念して「Welcome Goods＆Voice」を2026年1月30日(金)22:05からにじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeにて販売開始いたします。

販売情報

■アクリルスタンド(全2種)

・価格：各1,650円(税込)

・サイズ(約)：高さ150mm ※ライバーによって高さが異なります。

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■缶バッジ(全2種)

・価格：各550円(税込)

・サイズ(約)：直径56mm

※本商品はお1人様1会計につき、各40点までのご購入とさせていただきます。

■【うみゃみー】ランダムチェキ風カード

・価格：350円(税込)

・種類：通常2種 + 箔押し複製サイン入り2種

・サイズ(約)：高さ86mm×幅54mm

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

■ ボイス(全3種)

・コンプリートセット：1,000円(税込)

※白砂あやね、水面まどかのボイスとキービジュアルを使用したPC＆スマートフォン用壁紙が付きます。

・ライバーボイス(全3トラック)：各500円(税込)

トラック１：自己紹介

トラック２：テーマ「おはよう」

トラック３：テーマ「おやすみ」

【Welcome Goods＆Voice 販売概要】

・販売開始：2026年1月30日(金)22:05～

・グッズお届け予定：2026年2月上旬以降

＜日本販売＞

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_886

＜海外販売＞

・販売サイト：NIJISANJI EN Official Store

・販売ページ：https://nijisanji-store.com/collections/umyamii-welcome-goods-voice

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

Welcome Goodsをコトブキヤでも販売決定！限定展示も実施有！

2026年1月31日(土)からコトブキヤ秋葉原館／なんば／立川本店にて、

スタンディパネルや直筆メッセージ等の限定展示を実施いたします！

更に2026年1月31日(土)からコトブキヤでもWelcome Goodsの販売が決定！

■限定展示

スタンディパネル、直筆メッセージの展示、限定動画の放映

展示期間：2026年1月31日(土)～2026年2月20日(金)

展開店舗：秋葉原館／なんば／立川本店

■Welcome Goods

販売期間：2026年1月31日(土)～

展開店舗：秋葉原館／なんば／立川本店

※コトブキヤオンラインショップではお取り扱いはございません。

※入荷・在庫状況は各店舗へお問い合わせください。

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸