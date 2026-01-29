大槻ケンヂの還暦ライブを、ニコニコ生放送で独占中継！筋肉少女帯・特撮・ソロ曲を、オーケンが誕生日に歌いまくる！2月6日（金）19時より放送。

株式会社ドワンゴ「オーケン・大槻ケンヂ生誕ライブ2026」～ 筋少、特撮、ソロ、還暦オーケンが誕生日に歌いまくります！～ニコ生独占中継！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1243_1_0ab359aea114e02b6e6bd538e3e5f9c4.jpg?v=202601290621 ]

【番組について】

タイムシフト視聴期間：放送終了後30日間

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?site=nicolive&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor&sub=description&sec=nicolive&next_url=%2Fwatch%2Flv349739776)

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）

視聴する :https://live.nicovideo.jp/watch/lv349739776

公演情報

「オーケン・大槻ケンヂ生誕ライブ2026」

～筋少、特撮、ソロ、還暦オーケンが誕生日に歌いまくります！

■日時：2026年2月6日（金）

■会場：渋谷・PLEASURE PLEASURE

■時間：OPEN 18:15 / START 19:00

■出演：大槻ケンヂ（お誕生日）、B.高橋竜、G.友森昭一、Dr.長谷川浩二、Keyおおくぼけい

ゲスト：タカハシ ヒョウリ



オーケン企画 公式サイト http://www.okenkikaku.jp/(http://www.okenkikaku.jp/)

オーケン企画 Xアカウント https://x.com/puku1048(https://x.com/puku1048)

大槻ケンヂ Xアカウント https://x.com/OfficialOken(https://x.com/OfficialOken)

