¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRPG¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï¡Ê¤Ò¤«¤ê¤È¤ä¤ß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡Ë～¡Ù¡ÊÎ¬¾Î¡§¥°¥é¥¯¥í¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¡Ú±ê±ê¥Î¥Òー¥íー¡Û ¿¹Íå Æü²¼Éô¡¢¡Ú¹È±ê¤ÎÇËô¡Û ´Ä ¸ÅÃ£¡¢¡ÚÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ´Ö¡Û ¾Ý Æü²¼Éô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥Ü¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¡Ú±ê±ê¥Î¥Òー¥íー¡Û ¿¹Íå Æü²¼Éô¡¢¡Ú¹È±ê¤ÎÇËô¡Û ´Ä ¸ÅÃ£¡¢¡ÚÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ´Ö¡Û ¾Ý Æü²¼Éô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡Ö¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÃù¤Þ¤ë¥Þ¥¤¥ìー¥¸Êó½·¤Ç¤Ï¡¢600¥Þ¥¤¥ìー¥¸ÅþÃ£¤Ç¿·¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é3ÂÎÃæ1ÂÎ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢60/180/450¥Þ¥¤¥ìー¥¸ÅþÃ£¤ÇÁõÈ÷¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢300¥Þ¥¤¥ìー¥¸ÅþÃ£¤ÇSSR¥¥ã¥é¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é3ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é1ÂÎ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡ÙSSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¡×¤âÆ±»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â°Ê²¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
³«ºÅÃæ¡¢ËèÆü¥²ー¥à¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤ÈÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥À¥¤¥äºÇÂç70¸Ä¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Á¥±¥Ã¥È30Ëç¡×¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¡ü¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
³«ºÅÃæ¡¢7¸Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ú¹È±ê¤ÎÇËô¡Û ´Ä ¸ÅÃ£¤Î°áÁõ¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¡ü¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥ëー¥ì¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È
¥³¥é¥ÜµÇ°ºâ²ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò²ó¤¹¤³¤È¤Ç¡Ö¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥³¥é¥ÜÀ»ÊªÀ½ºîÁÇºà¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¡Ú¹È±ê¤ÎÇËô¡Û ´Ä ¸ÅÃ£¤ÎÉð´ï¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¡ü¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ü¥¹Àï～¾Ý Æü²¼Éô～
¡Ö¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ü¥¹Àï～¾Ý Æü²¼Éô～¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¹¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤È¡¢Êó½·¤È¤·¤Æ¡Ö¥³¥é¥Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥³¥é¥ÜÀ»ÊªÀ½ºîÁÇºà¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡ÖSSR¿Ê²½¤Î¼ó¾þ¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´Ö¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Á°¤Þ¤Ç
¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ú±ê±ê¥Î¥Òー¥íー¡Û ¿¹Íå Æü²¼Éô¡¢¡Ú¹È±ê¤ÎÇËô¡Û ´Ä ¸ÅÃ£¡¢¡ÚÅà¤ê¤Ä¤¤¤¿»þ´Ö¡Û ¾Ý Æü²¼Éô¤ÎÀ»ÊªÄÉ²Ã¤ä¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¡×¤ä¡ÖSSR¿Ê²½¤Î¼ó¾þ¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÀï»Î¤ÎÅÂÆ²¥¯¥ê¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ªÃÎ¤é¤»1/29¡ÊÌÚ¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÆâÍÆ¤Î¤´°ÆÆâ
https://7taizai.netmarble.jp/notice/view/14596
¡¦¡Ø¥°¥é¥¯¥í¡Ù¡ß¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://7taizai.netmarble.jp/event/fireforce/
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¸ø¼°X
https://x.com/7taizai_GrandX
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¤È¤Ï¢¡
À¤³¦Îß·× 2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó(¹ÖÃÌ¼Ò)¡×¤Ë¤Æ2015Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âçµ×ÊÝÆÆ»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£
2019Ç¯¤Ë¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ °í¥Î¾Ï¡Ù¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ Æõ¥Î¾Ï¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè3´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ »²¥Î¾Ï¡ÙÂè1¥¯ー¥ë¤¬2025Ç¯4·î¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¡¢Âè2¥¯ー¥ë¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤è¤êÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://fireforce-anime.jp/
¡¦¡Ø±ê±ê¥Î¾ÃËÉÂâ¡Ù¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X
https://twitter.com/FireForce_PR
(C)Âçµ×ÊÝÆÆ¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿ÆÃ¼ì¾ÃËÉÂâÆ°²è¹ÊóÂè»²²Ý
¢¡¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤È¤Ï¢¡
¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï¡Ê¤Ò¤«¤ê¤È¤ä¤ß¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡Ë～¡Ù¤Ï¡¢ÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRPG¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¯¥í¥¹¡Ê¸òÀï¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¡Ò¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ó¤È°Ç¤ÎÀªÎÏ´Ö¤ÎµðÂç¤ÊÀï¤¤¤ÎÁ°Ãû¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤ËºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï ¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～
¡Î ¥¸¥ã¥ó¥ë ¡Ï ¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãーRPG
¡Î Äó¶¡¸µ ¡Ï Netmarble Corp.
¡Î ³«È¯¸µ ¡Ï Netmarble F&C Inc.
¡Î ÂÐ±þOS ¡ÏiOS ¡¿ Android
¡Î ²Á³Ê ¡Ï ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï 2019Ç¯6·î4Æü
¢¡¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¡ÚApp Store¡Û
https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718
¡ÚGoogle Play¡Û
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://7taizai.netmarble.jp
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¸ø¼°X
https://x.com/7taizai_GrandX
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/channel/UColPXjQjjdrTUXSizIDwcrA
¡¦¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FrZlpYyxxOo ]
¢¡Netmarble Corp.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡§ReBIRTH¡Ù¡¢¡ØRAVEN2¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ðÊó¤Î·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎÉ½¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP
(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.
¢¨App Store¤ÏApple Inc.¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¤Ç¤¹¡£Google Play¡¢Android¡¢YouTube¤ÏGoogle LLC¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÎëÌÚ±û»á¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯10·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ²ü¤á¤ÎÉü³è¡Ù¡¢2019Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ¿À¡¹¤ÎµÕÎÚ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊª¸ì¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºîÌ¡²è¤Ï2020Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡Ù¤¬2021Ç¯¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¡£2023Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://7sins-4knights.net/
(C)ÎëÌÚ±û¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¼·¤Ä¤ÎÂçºá ÌÛ¼¨Ï¿¤Î»Íµ³»Î¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
