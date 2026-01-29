【実績レポート】当社初の設計事務所向け集客支援でROAS250％を達成

株式会社BOTANICO

当社初となる設計事務所を対象とした低予算広告運用による集客支援を実施しました。その結果、月額3万円という限られた広告予算で1年間の運用を行い、ROAS（広告費用対効果）250％を達成しました。

本事例は、設計事務所のように検討期間が長く、即時成約が起こりにくい業態においても、広告設計次第で高い費用対効果を実現できることを示す実証的な取り組みです。

【1．背景：設計事務所における集客と広告運用の課題】

対象となった設計事務所では、以下のような課題を抱えていました。

・広告に大きな予算を割けない

・集客は紹介や口コミに依存している

・Web広告に挑戦したいが、費用対効果への不安が大きい

・問い合わせはあるものの、広告経由の成果が見えにくい

BOTANICOはこれらの状況を踏まえ、広告費を抑えながらも成果を最大化するため、

「少額・長期・改善前提」の広告運用モデルを設計し、当社初の設計事務所向け集客支援を開始しました。

【2．施策概要：月額3万円の低予算広告運用設計】

本プロジェクトでは、短期的な成果を狙うのではなく、1年間の継続運用によって広告効果を積み上げる設計を採用しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・設計事務所の強みや思想を整理した訴求軸の設計

・検討層（家づくり初期～比較段階）に合わせた広告クリエイティブ制作

・広告配信データを基にした継続的な改善PDCA

・問い合わせ後の検討期間を見据えた成果計測設計

・広告とWebサイト（事例・思想ページ）との一貫した導線構築

「数を取る広告」ではなく、設計事務所に共感する質の高い見込み顧客の獲得を重視しました。

【3．成果：1年間の運用でROAS250％を達成】

月額3万円の広告運用を1年間継続した結果、以下の成果を達成しました。

・広告費：月額30,000円

・運用期間：約12ヶ月

・ROAS（広告費用対効果）：250％

・広告経由の問い合わせ・受注が安定的に発生

低予算ながらも、広告経由で獲得した顧客が成約につながり、広告費を大きく上回る売上を創出する結果となりました。

【4．考察：低予算でも高ROASを実現できた要因】

本事例から、BOTANICOは高い費用対効果を実現できた要因を次のように整理しています。

・設計事務所の世界観や価値観を広告で正確に伝えたこと

・短期CVではなく、長期検討を前提とした評価設計を行ったこと

・広告配信後の改善を前提とした運用体制を構築したこと

・予算規模に合わせて、無理のないKPI設定を行ったこと

広告は「予算の大小」ではなく、設計と運用の質によって成果が決まることが明確になりました。

【5．まとめ：設計事務所でも低予算広告は十分に成立する】

今回の取り組みにより、BOTANICOは設計事務所向けの集客において、月額3万円という低予算でも、ROAS250％を実現できる再現性の高い広告運用モデルを実証しました。

・広告予算を抑えながら集客したい

・紹介以外の新たな集客導線をつくりたい

・広告に不安を感じている設計事務所

こうした課題を抱える事業者にとって、本事例は有効な参考モデルとなります。

BOTANICOでは今後も、設計事務所・建築業界を対象に、低予算から始められる集客・広告運用支援を提供してまいります。

