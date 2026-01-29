ËÌÎ¦ºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹Spring2026¡×Âè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È24ÁÈ¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡ª
¡ÖËÌÎ¦¤ò"²»³Ú"¤Ç¸µµ¤¤Ë¡ª¡×ËÌÎ¦È¯¿®¤Î¥¹¥¿ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤Û¤¯¤ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÉô¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ó¥µー¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê¥¢¥ó¥µー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÍÂ¼Í¦»Ö¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹4²ñ¾ì¤ÈÀÐÀî¸©¶µ°é²ñ´Û¥Ûー¥ë¤ÎÁ´5²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡Ø¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹Spring2026¡Ù¤Î³«ºÅ¤È¡¢º£²ó¿·¤¿¤ËÂè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ24ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÄÉ²Ã½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹Spring2026¡×Âè2ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È24ÁÈ
¢£Âè2ÃÆÈ¯É½½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È 24ÁÈ
¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»
¥¤¥¤¥È¥³¥É¥ê
¥ª¥«¥·¥ê¥¾ー¥È
¤ª¤Á¤ã¥á¥ó¥¿¥ë¡ù¥Ñー¥Æ¥£ー
¤¤å～¤¯¤ë
Question.VI
¥°¥Ã¥È¥¯¥ëー
KRD8
cowolo
SAI²Rium
¤µ¤¯¤é¤¤¤È
¥Æ¥é¥Æ¥é
HAPPY CREATORS
Panic Monster !n Wonderland
ÍÚ¤«¡¢ÈàÊý
¤Ó¤Ã¤¯¤¨¤ó¤¸¤§¤ë
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¥Ý¥é¥ê¥¹¥Þ¥¤¥ë
WT¡ùEgret
MATANAGOYA
Maison de Queen
Melty BeaR
°¦²µ½÷¡úDOLL
LIT MOON
¢£¡ÊÈ¯É½ºÑ¤ß¡ËÂè1ÃÆÈ¯É½½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È 12ÁÈ
¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸ / OS¡ùU / ·¯¤È¸«¤ë¤½¤é / ¥¯¥Þ¥ê¥Ç¥Ñー¥È / ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ï·¯¤À¤Ã¤¿¡£ / Task have Fun / ¼ê±©Àè¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥ó / feelNEO / ¤Û¤¯¤ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÉô / WHITE SCORPION / ¥é¥Õ¡ß¥é¥Õ / Rain Tree¡ÊÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¢£Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
Á´²ñ¾ì¶¦ÄÌÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊEight Hall / REDSUN / ÀÐÀî¸©¶µ°é²ñ´Û ¥Ûー¥ë / ¶âÂôAZ / ¶âÂôGOLD CREEK¡Ë³Æ1Æü·ô¤È¤ªÆÀ¤Ê2ÆüÄÌ¤··ô¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹Spring2026¡×1Æü·ô¾ÜºÙ
ÎÁ¶â¡§\6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§³Æ³«ºÅÆü¤ÎÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç
¡Ö¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹Spring2026¡×2ÆüÄÌ¤··ô¾ÜºÙ
ÎÁ¶â¡§\12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î17Æü(¶â)23:59¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊTIGET¡Ë
https://tiget.net/events/457086
¢£³«ºÅ²ñ¾ì
¶âÂôÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ÎÁ´5²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê
¡¦Eight Hall
¢©920-0981 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÊÒÄ®1-6-10 ¥Ö¥é¥¶ー¥Ó¥ë 2F
¡¦REDSUN
¢©920-0981 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÊÒÄ®1ÃúÌÜ3-9
¡¦ÀÐÀî¸©¶µ°é²ñ´Û¥Ûー¥ë
¢©920-0961 ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¹áÎÓË·£±ÃúÌÜ2-40
¡¦¶âÂôAZ
¢©920-0971 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÎÚÄ®107ÈÖÃÏ
¡¦¶âÂôGOLD CREEK
¢©920-0981 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÊÒÄ®2-13-11 ¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ó¥ëB1F
¢£¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤Æ¥Ûー¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¥µー¥¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2023Ç¯½é³«ºÅ¡£ÄÌ»»4Ç¯ÌÜ¡£¥·¥êー¥ºÎß·×5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÌÎ¦ºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡£
ËÌÎ¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡¢Ì´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
kagayaki-fes.jp/spring2026/
¡Ú¸ø¼°X¡Û
x.com/kagayaki_fes
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û
instagram.com/kagayaki_fes/
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¼º¤ï¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÌ¿¤Ë¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Þ¤¹
¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢Éü¶½¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎÏÅº¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§Í¸Â²ñ¼ÒFOB´ë²è/Makee(³ô¼°²ñ¼Ògrabss)/³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö
¼çºÅ¡§¤«¤¬¤ä¤¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥¢¥ó¥µー¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È(¥¢¥ó¥µー³ô¼°²ñ¼Ò)