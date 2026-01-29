CPAエクセレントパートナーズ株式会社グループにWITH international Japan株式会社の参画が決定

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

CPAエクセレントパートナーズ株式会社（本社：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F、代表取締役：国見健介、以下「CPA」）は、WITH international Japan株式会社（本社：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-10-7 ルミエール・ムサシノ3F、代表取締役：中島潤、以下「WITH」）の株式を取得することについて本日契約書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。今後、WITHはCPAの子会社として存続し、中島潤氏が引き続き代表取締役を務めます。

株式取得の理由

CPAは「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をする」というミッションを掲げ、会計に携わる“会計ファイナンス人材”の生涯支援を行っております。

合格者数1,092名、占有率66.7％と圧倒的に高い合格実績を出している公認会計士資格スクール「CPA会計学院」、 また会計ファイナンス人材の転職をサポートする「CPASS（シーパス）キャリア」や、“人とつながり、可能性を広げる社交の場”である「CPASSラウンジ」、簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」などを通じ、学び・キャリア・交流による総合的な支援を展開しています。

一方、WITHは、スタートアップから大手企業、外資系企業まで幅広く支援するサーチ型人材紹介会社として、高い専門性を有しています。一般的な登録型人材紹介では対応が難しい、専門性が高く採用難易度の高いポジションや候補者層が限られる領域において、能動的なサーチを通じて数多くの採用実績を重ねてきました。企業の成長戦略と人材要件を深く理解した支援に加え、クロスボーダー人材領域に関する知見も有しています。

今回の株式取得により、WITHのサーチ力とCPAの会計ファイナンス人材に対する育成・転職支援が結びつくことで、学びからキャリアまで生涯にわたる成長支援は今後のグローバル展開含め、一層強固なものになります。

CPAは「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンを掲げています。公認会計士をただ多く輩出するというだけではなく、公認会計士ではない方も含めた多くの優秀な会計ファイナンス人材を育成し、活躍の場を広げることで、すべての企業・組織や社会全体にも貢献できると信じています。今後もこのビジョンを目指し、企業価値をさらに高めてまいります。

株式取得の概要

対象企業：WITH international Japan株式会社

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町2-10-7 ルミエール・ムサシノ3F

代表者：中島潤

事業内容：有料職業紹介事業

設立年月：2021年1月

取得株式数：500株（対象企業の発行済全株式）

取得後の所有割合：100%

株式取得日：2026年2月1日（予定）

代表コメント

CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役 国見健介

このたび、WITH international Japan株式会社と事業をともにすることとなり、大変嬉しく思っております。

CPAはこれまで「会計ファイナンス人材に貢献するインフラ企業になる」というビジョンのもと、会計ファイナンス人材の生涯支援に取り組んでまいりました。WITHは、高度な専門性とサーチ力を強みに、企業と人材を深く理解し結びつけてきた実績ある企業です。今回の取り組みにより、CPAの人材育成力とWITHのサーチ力が融合し、従来以上に的確かつ価値あるキャリア支援が実現できると確信しています。

今後は国内にとどまらず、グローバルな人材流動の中でも価値を発揮できるよう、双方の強みを最大限に活かしてまいります。そして、多くの会計ファイナンス人材がその能力を発揮し社会に貢献できるよう、全力で支援を続けてまいります。

代表コメント

WITH international Japan株式会社 代表取締役 中島潤

WITHはこれまで、専門性の高い領域におけるサーチ型人材紹介を中心に、企業の成長戦略と人材要件を深く理解することを重視し、多くの採用支援を行ってまいりました。特に、候補者層が限られるポジションやクロスボーダー領域での採用において、独自の知見と実績を蓄積しています。

今回、このような取り組みを評価いただきCPAグループに迎えていただいたことに、心より感謝しております。CPAが築いてきた会計ファイナンス人材との強固なネットワークと、当社のサーチ力・グローバル対応力が組み合わさることで、企業と人材双方に対して新たな価値を提供できると考えています。

今後はCPAグループの一員として、国内外で活躍する会計ファイナンス人材のキャリア形成に貢献し、より多くの可能性を切り拓いてまいります。

会社概要

CPAエクセレントパートナーズ株式会社

代表取締役：国見 健介

設立：2001年9月

所在地：東京都新宿区新宿3-14-20 新宿テアトルビル5F

参照URL：https://cpa-excellent-partners.co.jp/

事業内容：公認会計士資格スクール「CPA会計学院」の運営(https://cpa-net.jp/)

簿記や会計ファイナンスを完全無料で学べるeラーニング「CPAラーニング」の運営(https://www.cpa-learning.com/)

会計ファイナンス人材特化型 求人サイト 「CPAジョブズ」の運営(https://cpa-jobs.jp)

会計ファイナンス人材特化型 転職エージェント「CPASSキャリア」の運営(https://cpa-career.jp/)

会計ファイナンス人材の生涯支援プラットフォーム「CPASS」の運営(https://cpass-net.jp/)