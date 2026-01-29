¡Ö30th Anniversary Persona Symphonic Concert¡×ÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¡¦½Ð±é¼ÔÄÉ²Ã·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒMetroberry¤Ï¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥êー¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥¿¥¤¥È¥ë¤â´Þ¤à¥·¥êー¥ºÁ´ÈÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥¸¥ã¥º¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1·î8Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤Ç¤ÏÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢µÞî±ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥·¥êー¥ºÎòÂå¥ô¥©ー¥«¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥³¥é¥Ü±éÁÕ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»Ø´ø¼Ô¡¦²£»³ÁÕ¤µ¤ó¤¬Á´¸ø±é¤Ç¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¾ðÊó¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ªー¥Àー¼õÉÕ¤Ï¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ1·î31Æü(ÅÚ)12:00¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±éÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://artsinnovator.com/persona-sc30/(https://artsinnovator.com/persona-sc30/)
¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Åìµþ¸ø±é¤Î³«Ëë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2ÅÔ»Ô¤Ç5Æü·×10¸ø±é¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÀ»ú¡§ÄÉ²Ã¸ø±é
¡ÚÅìµþ¸ø±é£±.¡Û
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡¡Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì 12:30 / ³«±é 13:30¡Ê16:00½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø½÷¿À°ÛÊ¹Ï¿¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£´¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³¡Ù¤è¤ê
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00¡Ê20:30½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ:The Phantom X¡Ù¤è¤ê¡ÖAmbitions and Visions¡×
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£²ºá¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£²È³¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ¡Ù¤è¤ê
¡ÚµþÅÔ¸ø±é£±.¡Û
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì 13:00 / ³«±é 14:00¡Ê16:30½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¡Ù¤è¤ê¡ÖRevolution in your Heart¡×
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£³ ¥ê¥íー¥É¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£´¡Ù¤è¤ê
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30¡Ê21:00½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë ¥¶ ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à ¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º¡Ù¤è¤ê¡ÖYou Are Stronger¡×
¡¡¡¡¡Ø½÷¿À°ÛÊ¹Ï¿¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê£µ¡Ù¤è¤ê
¡ÚµþÅÔ¸ø±é£².¡Û
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì 12:00 / ³«±é 13:00¡Ê15:30½ª±éÍ½Äê¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¡Ù¤è¤ê¡¡Revolution in your Heart
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3¡ÙµÚ¤Ó¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3 ¥ê¥íー¥É¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê4¡Ù¤è¤ê
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30¡Ê20:00½ª±éÍ½Äê¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5:The Phantom X¡Ù¤è¤ê¡¡Ambitions and Visions
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 ºá¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 È³¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5¡Ù¤è¤ê
¡ÚÅìµþ¸ø±é£².¡Û
2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ)¡¡¿·½ÉÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì 12:30 / ³«±é 13:30¡Ê16:00½ª±éÍ½Äê¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5:The Phantom X¡Ù¤è¤ê¡¡Ambitions and Visions
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 ºá¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 È³¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5¡Ù¤è¤ê
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00¡Ê20¡§45½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø½÷¿À°ÛÊ¹Ï¿¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3¡ÙµÚ¤Ó¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3 ¥ê¥íー¥É¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê4¡Ù¤è¤ê
¡ÚÅìµþ¸ø±é£³.¡Û
2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡¡¿·½ÉÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì 12:00 / ³«±é 13:00¡Ê15:30½ª±éÍ½Äê¡Ë¡öÄÉ²Ã¸ø±é
¡¡¡¡¡Ø½÷¿À°ÛÊ¹Ï¿¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3¡ÙµÚ¤Ó¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3 ¥ê¥íー¥É¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê4¡Ù¤è¤ê
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30¡Ê20¡§15½ª±éÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë ¥¶ ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à ¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¥º¡Ù¤è¤ê¡¡You Are Stronger
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 ºá¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê2 È³¡Ù¤è¤ê
¡¡¡¡¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5¡Ù¤è¤ê
¢¨³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±éÁÕÍ½Äê³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ë°ìÉôÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾
30th Anniversary Persona Symphonic Concert
¸ø±éÆüÄø¡¦²ñ¾ì
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡¡Ê¸µþ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡¡µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡µþÅÔ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ)¡¡¿·½ÉÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë
2026Ç¯5·î1Æü(¶â)¡¡¿·½ÉÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Âç¥Ûー¥ë
½Ð±é
»Ø´ø¡§²£»³ ÁÕ
´É¸¹³Ú¡§
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¡ÊÅìµþ¸ø±é¡Ë¡¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯µþÅÔ¡ÊµþÅÔ¸ø±é¡Ë
¥²¥¹¥È²Î¼ê¡§
¾®µÜ ÃÎ»Ò¡Ê½Ð±é¡§4/11Ãë¡¢4/18Ìë¡¢4/30Ìë¡¢5/1Ãë¡Ë
ÀîÂ¼ ¤æ¤ß¡Ê½Ð±é¡§4/11Ãë¡¢4/18Ãë¡¢4/19Ãë¡¢4/30Ìë¡¢5/1Ãë¡Ë
Ê¿ÅÄ »ÖÊæ»Ò¡Ê½Ð±é¡§4/11Ãë¡¢4/18Ãë¡¢4/19Ãë¡¢4/30Ìë¡¢5/1Ãë¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦±é½Ð
»³ËÜ ÏÂºÈ
ÊÔ¶Ê¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
³¤¾Â ¤ß¤¤Ê¡¿¸ÐÅì ¤Ò¤È¤ß¡¿¾±»Ê »¸¡¿ÏÂ¿Î ¾Ê¿
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇÈ´¡¦ÃåÀÊ¡Ë
SSÀÊ¡§12,000±ß
SÀÊ¡§10,000±ß
AÀÊ¡§8,000±ß
BÀÊ¡§7,000±ß
³ØÀ¸ÀÊ¡§5,000±ß
2¥×¥í¥°¥é¥àÄÌ¤··ô¡ÊSSÀÊÁÛÄê¡¦ÆÃÅµÉÕ¤¡Ë¡§22,000±ß¡¡
¢¨£²¥×¥í¥°¥é¥àÄÌ¤··ôÂÐ¾Ý¸ø±é¡§4/11Åìµþ¸ø±é¡ÊÃëÌë¡Ë¡¢4/18µþÅÔ¸ø±é¡ÊÃëÌë¡Ë¡¢4/19µþÅÔ¸ø±é¡ÊÃëÌë¡Ë
¢¨4/30Åìµþ¸ø±é¡¢5/1Åìµþ¸ø±é¤Ï£²¥×¥í¥°¥é¥àÄÌ¤··ô¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²ñ¾ì¤Ë¤è¤ê·ô¼ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨ÃåÀÊ´ÑÍ÷¡£
¢¨ÉÂµ¤¤ä¤½¤ÎÂ¾ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¡¦¶ÊÌÜ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ä¸ø±éÆü¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÄÉ²Ã¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü
¥×¥ì¥ªー¥Àー ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)12:00～2026Ç¯2·î8Æü(Æü)23:59
¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/persona-sc30/
¸ø±éÆÃÀß¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://artsinnovator.com/persona-sc30/(https://artsinnovator.com/persona-sc30/)
¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿³ô¼°²ñ¼ÒMetroberry
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥È¥é¥¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥Ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡±éÁÕ»ö¶È¡¦´ë²èÀ©ºîÉô
MAIL¡§info@artsinnovator.com