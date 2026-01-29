eスポーツチーム「REJECT」のプロ選手カードが当たる「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」が販売開始

株式会社REJECT



株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也、以下「REJECT」）は、対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』のコラボレーション商品「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の取り扱いを決定し、2026年1月31日（土）よりREJECT ONLINE STOREにて販売開始することをお知らせいたします。

本商品は、株式会社湖池屋が展開するポテトチップスと『ストリートファイター6』のコラボレーション商品であり、同タイトルの競技シーンで活躍するトッププレイヤーたちをデザインしたオリジナルカードがランダムで封入されたアイテムです。ポテトチップス（うすしお味）1袋につき、選手のオリジナルカード（全40種）がランダムで1枚封入されており、ゲームファン・eスポーツファンの皆さまにお楽しみいただける内容となっています。

■REJECT所属選手 ラインナップ

本シリーズには、REJECT所属選手として以下の6名が収録されています。

■商品概要

- ウメハラ- ふ～ど- ときど- あきら- Big Bird- AngryBird

１. 湖池屋 ポテトチップス STREET FIGHTER Casual Set

・内容物

ポテトチップス（うすしお味）4袋

オリジナルプレイヤーカード4枚（全40種からランダム封入）

全40種のカード（ノーマル／レア）からランダムで4枚が封入されるスタンダードなセットです。REJECT所属選手を含む、『ストリートファイター6』シーンで活躍するさまざまなプレイヤーのカードコレクションをお楽しみいただけます。

※ランダム封入のため、特定選手・特定デザインのカードが必ず封入されるものではありません。

２.湖池屋 ポテトチップス STREET FIGHTER Premium Set REJECT ver.

・内容物

ポテトチップス（うすしお味）4袋

REJECT所属選手カード4枚（ウメハラ／ふ～ど／ときど／あきら）

4枚のうち1枚はレアカード確定封入

REJECT所属の4選手をフィーチャーしたプレミアムセットです。4名分のカードが必ず揃う構成となっており、さらに4枚のうち1枚はレアカードが確定で封入されます。REJECTファンに向けたコレクション性の高いコンプリートセットとしてお楽しみいただけます。

※Big Bird、AngryBirdにつきましては本セットの封入対象外となります。

■販売情報

【REJECT ONLINE STORE】

https://brand.reject.jp/collections/koikeya-potatochips

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

・発送時期：2026年2月上旬頃から順次発送開始

REJECTは今後も、格闘ゲームをはじめとするeスポーツシーンの魅力をさまざまな形で発信し、ファンの皆さまに新しい体験価値をお届けできるよう取り組んでまいります。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトルで複数の部門を展開しており、国内リーグ制覇や世界大会優勝などグローバルシーンでも屈指の実績を挙げています。ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されており、これまでの累計賞金獲得額は7.5億円を突破、日本1位を誇ります。

代表的な実績として、『PUBG MOBILE』『Apex Legends』『Identity V 第五人格』『餓狼伝説』などで世界王者の座に就いてきました。『STREET FIGHTER』部門では世界最高峰のリーグ「Street Fighter League（SFL）」にてディビジョン1位通過を2年連続で達成。ロスターにはレジェンドプレイヤー・ウメハラも名を連ねています。2025年12月には日本FPSシーンを代表する存在であり"神の子"の通称で知られるDepがVALORANT部門へ加入。日本発のクラブとして、世界レベルの競技実績とエンターテインメント性の両面で、eスポーツシーンをリードしています。

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

