『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』『戦場のフーガ』コラボイベント「『戦場のフーガ』 ハクス降臨戦」シナリオイベント「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて本日1月29日（木）より、共感できる「推し」が見つかるRPG『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』にてコラボイベントが開催されたことをお知らせいたします。
■「『戦場のフーガ』 ハクス降臨戦」開催！
家庭用ゲーム『戦場のフーガ』から主人公「マルト・マジパン」と敵の「シュヴァイン・ハクス」が参戦！
レイドボスとして「シュヴァイン・ハクス」が登場！イベントをプレイしてSSR魂友「マルト・マジパン」を入手しましょう。
また、イベントクエストでドロップする「フーガの神器召喚鏡」「フーガの強神器召喚鏡」でレイドボスを召喚し挑戦しましょう。討伐報酬で入手できる「フーガの究極神器召喚鏡」はEXTRA＋のレイドに挑戦でき、「フーガの抽選器」を集めるとイベントクエスト画面にあるボックスガチャを引くことができます。
「マルト・マジパンのキー」や武器「トイガン」など様々なアイテムを手に入れましょう！
【開催期間】1月29日（木）メンテナンス終了後～2月12日（木）12：59まで
▼【SSR魂友】マルト・マジパン
■「『戦場のフーガ』 ハクス降臨戦」各種パック登場！
『戦場のフーガ』コラボを記念して、特別なパックを販売します！
・コラボ記念 ハクス討伐応援育成パック
お得な原神石に加えて、キャラ育成に必要となる絆杯やレインボーキーなど、豪華おまけ付きパック。
・コラボ記念 光属性育成スペシャルパック
お得な原神石に加えて、「光属性SSR武器確定ガチャチケット」や「極めし王冠」など、貴重なアイテムのおまけ付きパック。
こちらも是非お見逃しなく！
■「『戦場のフーガ』 ハクス降臨戦」コラボ記念ガチャ登場！
『戦場のフーガ』コラボを記念して、特別なガチャが登場します！
・コラボ記念 モフモフ獣人セレクトPU STEPUPガチャ
STEP6の10連ガチャで、セレクトPU SSR1体確定。
・コラボ記念 モフモフ獣人スペシャルセレクトガチャ
特別セレクションの中から選択したキャラ1体確定。
・コラボ記念 光属性限定スペシャルSTEPUPガチャ
STEP4の10連ガチャで、未所持SSR1体確定。
ぜひ、この機会にモフモフな仲間を迎えて冒険をお楽しみください！
■シナリオイベント「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」開催！
本日1月29日（木）より、イベント「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」を開催！
イベント報酬で新たな特別エピソードが追加されます！今回は、オンライボウが登場します……！
新たな特別エピソードを含む様々なアイテムと交換所にて交換できるイベントアイテムがドロップ報酬として入手できます！イベントアイテムをたくさん集めて様々なアイテムと交換してパーティをより強化していきましょう！
【開催期間】1月29日（木）メンテナンス終了後～2月12日（木）12：59まで
【あらすじ】
キンシューの和尚、フウヨウの元で悪態をつきながら過ごしていた神器ニョイボウは、
ある日、同門の知己である神器テイハと共に、謎に包まれた島に届け物を運ぶことに。
修行僧「ゲザンカ」の導きにより、険しい山々を越え見たことの無い文化が溢れるゴライカンへと辿り着いた一行だったが、
そこに漆黒と金色の装束を纏う謎の組織「漆黄会」が襲撃し、ニョイボウの内なる力が暴走する!?
さらに、SSR魂友「ゲザンカ」とSSR神器「暴戒猿魔 ニョイボウ」が入手可能な期間限定の「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」ガチャも登場！
「ゲザンカ」の個別エピソードにはアニメーション
「暴戒猿魔 ニョイボウ」の個別エピソードにはボイス
が付きます!!
イベント期間中でのみ入手可能な期間限定ガチャなのでお見逃しなく。
▼SSR魂友 ゲザンカ
▼SSR神器 暴戒猿魔 ニョイボウ
■「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」各種パック登場！
2回購入限定の「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」スペシャルパックが3種期間限定で登場！おトクに原神石を購入できるチャンスですのでお見逃しなく。
さらに、1回購入限定の「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」チケットパックも2種期間限定で登場！おトクに原神石が入手できる上にイベントガチャチケット、イベントカプセルの豪華おまけつきのパックをお見逃しなく！
■「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」ログインボーナス開催！
イベント開催期間中、イベント収集アイテムや原神石がもらえる「天巡猿遊記 ～ニョイボウ、秘境ゴライカンへ～」ログインボーナスが開催！ぜひ毎日ログインしてお得な報酬を手に入れましょう！
完結作『戦場のフーガ3』
すべての"絶望"の意味がついに明かされる…！
『戦場のフーガ』シリーズは、12人の子どもたちが家族や仲間を救うため巨大戦車に乗って敵兵器を撃破しながら進む、“戦争×復讐×ケモノ”をテーマにしたシミュレーションRPG。
完結作『戦場のフーガ3』を2025年5月29日に発売し、シリーズ全世界累計ダウンロード数・出荷本数は50万を突破しております。
タイトル：『戦場のフーガ3』
ジャンル：シミュレーションRPG
DMM GAMES版/DL版/パッケージ版 好評発売中！
発売元：株式会社サイバーコネクトツー
『戦場のフーガ3』公式サイト：
https://www.cc2.co.jp/fuga3/
『戦場のフーガ』シリーズがDMM GAMESで配信中！
https://dlsoft.dmm.com/list/?series=4595569&sort=ranking(https://dlsoft.dmm.com/list/?series=4595569&sort=ranking)
■『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』とは
男性しか存在しない異世界「ヴェストリア」。
多様な種族が住まうその土地は、人間を統制し理想郷を築こうとする天使と、
欲望と嗜虐の限りを尽くす悪魔の脅威にさらされていた。
創造神である原神王アルケーによりヴェストリアに転生した主人公は、
導師として救世の旅に出る！
絆の力で世界を護れ！導師の冒険譚、ここに開幕!!
▼こちらからゲームをプレイ！
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
■ゲーム概要
タイトル：『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』
ジャンル：共感できる「推し」が見つかるRPG
プラットフォーム： PC（ブラウザ版）/ スマートフォン（ブラウザ版）
利用料金：基本無料プレイ（ゲーム内課金あり）
ゲーム配信開始日：2023年2月16日（木）
最新情報はXでチェック！
最新情報はこちらの公式アカウントからお届けしていきます。
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式サイト：
https://crave-saga.jp/(https://crave-saga.jp/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式X：
https://x.com/CraveSaga
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式Instagram：
https://www.instagram.com/crave_saga/(https://www.instagram.com/crave_saga/)
『クレイヴ・サーガ 神絆の導師』公式YouTubeチャンネル：
https://www.youtube.com/@crave-saga(https://www.youtube.com/@crave-saga)