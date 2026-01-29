「2カ月連続 BE:FIRST特集」をWOWOWで3月より放送・配信！

株式会社WOWOW

圧倒的なダンスパフォーマンスと歌唱力＆表現力でシーンを席巻しているダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。彼らの白熱のステージをお届けする２カ月連続特集！

ボーイズグループの百花繚乱時代にあって、唯一無二のダンスパフォーマンスと圧倒的な歌唱力＆表現力でシーンのトップへと疾走を続けるダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRST。オーディション番組「THE FIRST」から誕生し、2021年にメジャーデビューするや瞬く間に各種チャートを席巻し、さらにアメリカ・アジア・ヨーロッパを回るワールドツアーも成功させるなど、次世代を担うグローバルアーティストとして大きな注目を集めている。

そんな彼らが、2023年に国立代々木競技場第一体育館で行なった初のアリーナ公演、続いて行なった全国アリーナツアーという二つの大型ライブを、2カ月連続特集としてお届けする。無限のポテンシャルで世界へ飛躍するBE:FIRSTの魅力を、この機会に存分に味わっていただきたい。

＜ラインナップ＞

3月1日（日）午後5：00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送終了後～2週間アーカイブ配信あり



BE:FIRST初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」より、初アリーナ公演の模様をお届け！



2021年に放送・配信されたオーディション番組「THE FIRST」から誕生したBE:FIRSTは、アグレッシブなパフォーマンスと洗練されたアピアランスを武器に、圧倒的な注目度と熱狂的なファンダムを形成し、ボーイズグループの流れに大きな変化を生み出した。発表する作品がことごとくチャートの上位を席巻し、ファン以外にもその存在が知れ渡り始めた2022年9月に幕を開けた初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」は、全国17都市で29公演を行ない、各会場を興奮の渦に巻き込んだ。そんなファーストツアーの追加公演として2023年1月に開催された、国立代々木競技場第一体育館での初のアリーナ公演2DAYSのうち2日目の模様をお届けする。

ツアーに先駆けてリリースされたファーストアルバム『BE:1』のナンバーを中心に構成されたステージでは、ライブだからこそ輝く圧巻のパフォーマンスが見る者の心を奪う。「ファーストにしてパーフェクト」といえるほどのすごみを堪能していただきたい。



収録日：2023年1月27日

収録場所：東京 国立代々木競技場第一体育館

4月放送・配信予定

※放送終了後～2週間アーカイブ配信あり



9都市22公演を回った全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」の模様をお届け！



2022～2023年開催の初の全国ツアー「BE:FIRST 1st One Man Tour "BE:1" 2022-2023」で、そのケタ外れのスキルの高さを日本中に知らしめたBE:FIRST。彼らが次なるステップとして挑んだのが、会場と演出のグレードをスケールアップし、2023年11月から翌年2月にかけて9都市22公演を行なった初の全国アリーナツアー「BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」。

ツアーに先駆けてリリースされた4thシングル「Mainstream」が各種音楽チャートで116冠を獲得、追加公演を含むチケットには合わせて170万件に上る応募が寄せられるほどの争奪戦が繰り広げられた。そうした観客の熱気はメンバーにも伝わり、各会場で見せたパフォーマンスでは進化を遂げたダンスを惜しみなく披露、BE:FIRSTが切り開く新時代を予感させるステージとなった。そんな充実した極上のエンターテインメントをたっぷりと楽しんでいただきたい。



収録日：2024年2月24日

収録場所：宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

