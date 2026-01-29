「tagboat Art Fair 2026」開催決定！初めての一枚から本格的なコレクションまで、すべての人に開かれたアートフェア！｜2026.4.24（金）-26（日）

株式会社タグボート

株式会社タグボート（本社：東京都中央区、以下 タグボート）は、2026年4月24日（金）～26日（日）の3日間、東京・竹芝「東京ポートシティ竹芝」にて、「tagboat Art Fair 2026(https://www.tagboat.com/artevent/tagboatartfair2026/)」を開催いたします。

2021年にスタートしたtagboat Art Fairは、今年で6回目の開催を迎えます。

単独ギャラリー主催としては国内最大規模となる本フェアは、回を重ねるごとに規模と質を高めてきました。

2026年は、厳選された約1,000点の作品を展開。リアル会場での体験価値を軸にしながら、会場で展示されるすべての作品はオンラインでの購入も可能とし、初めてアートに触れる方から、継続的にコレクションを楽しむ方まで、それぞれのスタイルで作品と向き合える場を提供します。

人気作家から新進気鋭まで、多彩なラインアップ

昨年の様子：アーティスト海岸和輝昨年の様子：アーティスト岡村一輝昨年の様子：アーティスト川崎夏美

本フェアには、タグボートが取り扱う作家の中から約65名以上のアーティストが参加。

これまで高い評価を得てきた作家に加え、新たな表現に挑む新進作家も迎え、世代やジャンルを横断した多彩な作品群が集結します。

会場では、各作家ごとにゆとりある展示スペースを設け、それぞれの世界観を丁寧に体感できる構成としています。

知識や経験の有無にかかわらず、「気になる」「惹かれる」といった直感を起点に作品を楽しめる展示を意識しています。

また、すべての展示作品はタグボートのECサイトでも同時販売され、遠方の方や来場が難しい方にも、アートを身近に楽しんでいただけます。

「展示」にとどまらない、コレクションとの出会いの場へ

昨年ブースブースツアーの様子（アーティスト：新埜康平）タグボート代表・徳光と一緒にブースを回りながら、作家の作品についてお話しいただける機会となりました。昨年ブースブースツアーの様子（アーティスト：小池正典）

tagboat Art Fairは、単なる作品展示の場ではありません。

作品との対話を通じて、新たな視点や価値観に出会い、初めての一枚から、その先へと続くコレクションまでを見据えた出会いを提供するフェアです。

リアルとオンラインが連動する次世代型アートフェアとして、初めての来場者も、経験を重ねたコレクターも、ともに楽しめる場を目指し、2026年も進化を続けるtagboat Art Fairにぜひご注目ください。

鑑賞体験を深める、来場者向け公式冊子を配布

昨年会場にて配布した冊子

会場にご来場いただいた方には、出展作家のプロフィールや作品情報をまとめた公式冊子をお渡しします。

各作家の背景や制作の視点、活動の流れを整理した内容で、会場での鑑賞を補助するガイドとしてはもちろん、フェア後に作品やコレクションを振り返る資料としてもご活用いただけます。

作品を「見る」だけでなく、「知り、持ち帰る」体験として、

初めてアートフェアを訪れる方にも、経験を重ねたコレクターの方にも、フェアの時間そのものをより豊かなものにします。

【開催概要】

名称：

tagboat Art Fair 2026

会期：

Preview -会場限定販売-

4/24 (fri) 16:00 - 20:00

Public View -オンライン同時販売-

4/25 (sat) 11:00 - 19:00

4/26 (sun) 11:00 - 17:00



※オンラインでの作品販売は4月24日（金）22:00より開始予定

※3日間どなたでもご入場可能です

会場：

東京都立産業貿易センター浜松町館 展示場2階

〒105-7501

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

特設サイト

https://www.tagboat.com/artevent/tagboatartfair2026/(https://www.tagboat.com/artevent/tagboatartfair2026/)

出展アーティスト:

AKIKO KONDO / 東菜々美 / ayaka nakamura / 新埜康平 / 有村佳奈 / アンタカンタ / 池伊田リュウ / 石川美奈子 / itabamoe / 今関絵美 / 海岸和輝 / オオタキヨオ / 岡村一輝 / 緒方ちか / カネコタカナオ / Kamihasami / 鴨下容子 / 川崎夏美 / 河邉ありさ / 岸勇樹 / 北村環 / 小池正典 / KOTOKO / 小松本結 / コムロ ヨウスケ / 榊貴美 / 佐藤しな / 清水智裕 / スガミカ / 鈴木ひょっとこ / 高橋夏代 / 竹内みか / TARTAROS / ChiHaru / 月乃カエル / 都築まゆ美 / 手島領 / 富田貴智 / 豊澤めぐみ / 中風森滋 / 額賀苑子 / 長谷川洋介 / 服部葵 / 林恭子 / HARUNA SHIKATA / ヒョーゴコーイチ / 深澤雄太 / 前田博雅 / マシューマロー / 増田恵助 / 水野遥介 / 三塚新司 / 宮崎浩太 / MON /etc.

※出展作家は予告なく変更となる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

詳細はこちら :https://www.tagboat.com/artevent/tagboatartfair2026/