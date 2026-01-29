BCKD CapitalおよびSVCV、初号ファンド立ち上げを前に東京および香港での上場計画を発表

SVCV Group Inc.

ニューヨークおよび東京を拠点とする、再編後のグローバル・ハイブリッド型金融機関であるBCKD(https://www.svcv.jp/) Capital（以下、「BCKD」または「当社」）は、このたび、金融機関であるBCKD Capitalおよび新たに設立された多国籍ホールディングカンパニー「SVCV(https://www.svcv.jp/thehypecompanies)」の両社について、上場計画を進めていることを発表いたしました。

本発表は、同社初となるファンド「The Next(https://www.svcv.jp/lwwglobal) Gen Leaders」の立ち上げを控えて行われたものです。同ファンドは、成長途上にあるブランドの買収を目的として資金調達を行う予定です。

BCKDは、2027年末までに、金融機関であるBCKD(https://www.svcv.jp/ibgxworldwide) Capitalを東京プロマーケットへ部分上場するとともに、ホールディングカンパニーであるSVCVを香港証券取引所へ部分上場する意向を示しています。

BCKDのパートナーは次のように述べています。



「両社に共通する中核的な価値は、人そのもの、そして人を取り巻くコミュニティにあります。だからこそ、次世代の創業者やリーダーのための新しい世界を共に築くこの旅路において、世界中の投資家の皆様に参加していただくことが重要だと考えています。」

この二層構造による再始動は、従来のプライベート・エクイティ中心の事業モデルから大きく踏み出すものであり、成長の加速、事業分野の多角化、そしてグローバルな消費およびテクノロジー領域に長期的な影響を与えるという同社の使命を明確にするものです。

新たなアーキテクチャ：BCKD(https://www.svcv.jp/credoglobal) CapitalとSVCV(https://www.svcv.jp/coluccigroup)

BCKD Capitalは、投資マネージャーおよびグループ全体の金融エンジンとして機能し、すべての投資活動の統括、ファンド運営、ならびにグループ傘下企業への戦略的資本提供を担います。

一方、SVCVは、「The Next Generation’s Group（次世代のためのグループ）」を標榜するオペレーショナル・ホールディングカンパニーとして、買収企業および自社開発によるフラッグシップブランドを直接保有・運営し、垂直統合型エコシステム内での協業と成長を促進します。

当社はまた、オフィス拠点における初期採用人材の発表および、デビュー・ファンドの正式ローンチを近日中に行う予定です。

BCKDの経営陣および取締役会は、JPMorgan、BlackRock、UBSをはじめとする世界有数の金融機関で20年以上の経験を有するビジネスおよび金融の専門家で構成されます。2026年第1四半期および第2四半期にかけて、約50名の採用を予定しています。

さらに、今後10年間で100社以上の買収を見据え、約1,000社の非公開企業を潜在的な投資・買収対象として特定しています。これにより、複数産業にまたがる垂直統合型エコシステム・ポートフォリオの拡張を進めてまいります。

この拡張計画には、10のフラッグシップブランドおよびオリジナルコンテンツ事業の立ち上げが含まれており、自社ファッションおよびラグジュアリーハウス、コンテンツ制作スタジオおよびストリーミング事業、データ、AI、クラウドサービス、金融サービスなどの分野が想定されています。

BCKD Capitalは、持株会社SVCVの経営・運営を担い、SVCVは「創業者ファースト」「カルチャーファースト」を理念とする次世代型グローバルグループとして、自社フラッグシップブランド群とともに成長を目指します。

SVCV独自の買収および拡張モデル、ならびにグローバル展開へのアプローチは、創業者とカルチャーを中心に据え、コラボレーションとイノベーションこそが、将来の文化的潮流および長期的な株主価値を生み出す原動力であるという強い信念に基づいています。

BCKD Capitalについて

BCKD Capitalは、次世代のカルチャー、ラグジュアリー、メディア、テクノロジー、コンシューマー企業の創出、買収、成長を目的として設立された、グローバルな金融機関およびアセット・クリエーション・プラットフォームです。複数の事業部門を通じ、多様なオペレーティングカンパニーおよび投資ビークルから成る分散型エコシステムを運営しています。

SVCVについて

SVCVは、「The Next Generation’s Group（次世代のためのグループ）」を掲げる多国籍ホールディングカンパニーです。創業者およびカルチャーを最優先とする哲学のもと、ラグジュアリー、メディア＆ストリーミング、データ＆AI、金融サービスといった主要分野において、買収および自社開発ブランドの成長を支えるグローバルプラットフォームとして事業を展開しています。