ねくすてーじ！×UP-T コラボショップオープン！

VTuberイベント『ねくすてーじ！』と、オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」によるコラボレーション企画の開催が決定いたしました。

本コラボレーションでは、『ねくすてーじ』に出演するVTuberたちが、それぞれの個性や世界観、ファンへの想いを込めたオリジナルデザインを制作。ここでしか手に入らない特別なデザインを、Tシャツをはじめとした各種アイテムに落とし込み、期間限定で販売いたします。

販売されるアイテムのデザインは、各出演者が自ら手がけたものばかり。キャラクター性や配信での魅力、イベントにかける意気込みが表現されたビジュアルは、イベントの記念としてはもちろん、日常でも身につけやすい仕上がりとなっています。

お気に入りのVTuberのグッズを身につけて応援することで、『ねくすてーじ』をより身近に感じられるだけでなく、ファンとしてイベントを一緒に盛り上げることができます。

本企画は、本コラボレーション限定の特別な取り組みとなります。ぜひこの機会に、推しVTuberの想いが詰まったオリジナルグッズをチェックしてください。

特設サイトURL：https://up-t.jp/collabo/maseki-battle

【販売アイテム一部紹介】

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用