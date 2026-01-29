【共同研究】株式会社Flying Duck、東京大学と2050年カーボンニュートラル社会に向けた産業需要家向けエネルギーシステムモデルの共同研究を開始

■共同研究の背景

株式会社Flying Duck

2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向け、エネルギー市場は大きな転換期を迎えています。特に再生可能エネルギーの導入拡大が進む中、産業需要家にとっては、複雑化する電力・ガス市場において、いかに最適な契約・運用を選択するかが経営上の重要な課題となっています。

弊社はこれまで、世界標準の数理最適化とシミュレーション技術を核に、大口産業需要家向けのエネルギー活用最適化ソリューションを提供してまいりました。今回、エネルギーシステム工学の先端知見を持つ東京大学と提携することで、学術的エビデンスに基づいた「次世代型電力プラットフォーム」の構築を加速させます。

■共同研究の詳細

本研究は、産業需要家が将来的な再エネ導入拡大に即応できるエネルギーシステムモデルの設計、さらに、個々需要家の部分最適に陥ることなく電力市場・ガス市場を通じての社会全体の最適化を目的としています。

研究題目： 将来のエネルギーシステムにおける産業需要家の電力・ガス契約と運用に関する研究

主な研究内容：

・将来的な再生可能エネルギーの導入拡大を見据えた産業需要家の電力・ガス契約モデルの開発

・2050年のカーボンニュートラル社会に向けた電力市場価格の遷移に関する複数シナリオ分析

研究期間： 2025年5月1日から2026年4月30日まで（更新予定）

実施体制： 東京大学の前 匡鴻 助教、および弊社代表の八木 賢治郎が共同で研究を主導します。

※また弊社には同研究科の学生を含む長期インターンが複数名参画しており、技術開発と並行して次世代の高度専門人材の育成にも取り組んでおります。

■共同研究の期待効果

本研究により、特許取得済みの独自モデルを学術的視点からさらに深化させ、産業需要家における市場を活用した電力運用を加速させます。 具体的には、不確実性の高い市場価格や再エネ特性を考慮した高精度なシミュレーションを確立することで、産業需要家に対し確実なコスト削減と環境価値の最大化を両立する意思決定支援を提供します。さらに、弊社の実装力と東京大学の先端知見の融合により、エネルギー安定供給・価格安定化の観点も含め、電力市場・ガス市場およびそれらを活用する上での契約モデルのあり方を深堀りします。

■共同研究へのコメント

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科

前 匡鴻 助教

2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向けて、日本のものづくりを支える工場などの大口産業需要家におけるカーボンニュートラル化も大きな挑戦となっています。電力市場を含む再生可能エネルギーの有効利用と、工場の持つコジェネレーションなどの自家発電設備による柔軟なエネルギー供給を適切に組み合わせることにより、エネルギーシステムにおけるS（安全性）+3E（安定供給・経済性・環境性）の達成が期待されます。

株式会社Flying Duck

代表取締役 八木 賢治郎

前先生と共同研究できることを大変嬉しく思っています。弊社は設備運用の最適化や電力市場への入札最適化を、数理モデルを活用して実装しています。さらに各社における個別最適化と社会全体最適化との融合を加速させていくためには、どういう契約形態が最適なのかを考える必要があり、これには学術面からの検証・検討が有効と考えていた所、ご縁があって前先生と共同研究を行うこととなりました。この研究によりカーボンニュートラル社会実現に向けての重要な示唆を得られるものと考えております。

【株式会社Flying Duckについて】

所在地： 静岡県三島市南本町13-41 石井ビル4階

代表者： 代表取締役 八木 賢治郎

事業内容： 数理最適化技術を用いたエネルギー運用システムの開発、電力最適化シミュレーション事業

会社HP：https://www.flying-duck.co.jp/

