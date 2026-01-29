【JAF石川】JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」参加者募集中！

一般社団法人 日本自動車連盟

いちごイメージ



JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月28日（土）に、JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」を加賀フルーツランド（石川県加賀市）にて開催します。

当日のイベントでは、30分間のいちご狩りをお楽しみいただけます。さらに、カットフルーツもご用意しておりますので、採れたてとはまた違った味わいも体験いただけます。おひとり様から親子、ご家族での参加まで、どなたでも気軽にご参加ください。

JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。

～開催概要～

【開催日時】

2026年3月28日（土）

１.11:00～11:30 ２.14:00～14:30

【開催場所】

加賀フルーツランド（石川県加賀市豊町イ59-1）

【募集定員】

各回30名

・最少催行人数：各回15名

・応募多数の場合は抽選となります。

・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。

【参加条件】

申込者がJAF会員であること

※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。

【参加費用】

大人（中学生以上）：2,160円

小学生：1,260円

幼児（3歳以上）：810円

【締切日】

2026年3月18日（水）12:00

【当選発表】

2026年3月18日（水）の午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。

【問合せ先】

JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）

【サービス提供】

有限会社三共農園

【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。

https://jaf.link/ichigogari-event