【JAF石川】JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」参加者募集中！

JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月28日（土）に、JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」を加賀フルーツランド（石川県加賀市）にて開催します。



当日のイベントでは、30分間のいちご狩りをお楽しみいただけます。さらに、カットフルーツもご用意しておりますので、採れたてとはまた違った味わいも体験いただけます。おひとり様から親子、ご家族での参加まで、どなたでも気軽にご参加ください。



JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。



～開催概要～


【開催日時】


2026年3月28日（土）


１.11:00～11:30 ２.14:00～14:30


【開催場所】


加賀フルーツランド（石川県加賀市豊町イ59-1）


【募集定員】


各回30名


・最少催行人数：各回15名


・応募多数の場合は抽選となります。


・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。


【参加条件】


申込者がJAF会員であること


※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。


【参加費用】


大人（中学生以上）：2,160円


小学生：1,260円


幼児（3歳以上）：810円


【締切日】


2026年3月18日（水）12:00


【当選発表】


2026年3月18日（水）の午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。


【問合せ先】


JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）


【サービス提供】


有限会社三共農園


【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。


https://jaf.link/ichigogari-event