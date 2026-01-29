【JAF石川】JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」参加者募集中！
一般社団法人 日本自動車連盟
いちごイメージ
いちごイメージ
JAF（一般社団法人 日本自動車連盟）石川支部（支部長 大森一志）は、2026年3月28日（土）に、JAFデー「いちご狩り＆他のフルーツもつまみ食い♪」を加賀フルーツランド（石川県加賀市）にて開催します。
当日のイベントでは、30分間のいちご狩りをお楽しみいただけます。さらに、カットフルーツもご用意しておりますので、採れたてとはまた違った味わいも体験いただけます。おひとり様から親子、ご家族での参加まで、どなたでも気軽にご参加ください。
JAFデーとは、地域性を生かした体験型イベントで、全国各地で定期的に開催しています。
～開催概要～
【開催日時】
2026年3月28日（土）
１.11:00～11:30 ２.14:00～14:30
【開催場所】
加賀フルーツランド（石川県加賀市豊町イ59-1）
【募集定員】
各回30名
・最少催行人数：各回15名
・応募多数の場合は抽選となります。
・最少催行人数に達しない場合は中止となります。ご了承ください。
【参加条件】
申込者がJAF会員であること
※複数名で参加の場合、申込者がJAF会員であれば他の参加者はJAF会員でなくても参加いただけます。
【参加費用】
大人（中学生以上）：2,160円
小学生：1,260円
幼児（3歳以上）：810円
【締切日】
2026年3月18日（水）12:00
【当選発表】
2026年3月18日（水）の午後以降にお申し込み時ご登録のメールアドレス宛にご案内します。
【問合せ先】
JAF石川支部 076-249-1252（平日10：00～17：00）
【サービス提供】
有限会社三共農園
【申し込み方法】下記URLよりお申し込みください。
https://jaf.link/ichigogari-event