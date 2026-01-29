1月、2月開始の「d払い」エリアキャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_1_b72385eab2f9bda69e7b4ca78314b025.jpg?v=202601290621 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_2_16a78437cc32646ecdfc06dda0293864.jpg?v=202601290621 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_3_94ab0eeb0cb1a234d70b2d4e930bbe9b.jpg?v=202601290621 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_4_eec8e8f731d559353e83986737c7eae8.jpg?v=202601290621 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_5_33ede38e43af97b5791f82cea37037f6.jpg?v=202601290621 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_6_8f6b37c859206ee05d688e0376ced5fd.jpg?v=202601290621 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_7_30830846c4a6dee923baf798c1894e38.jpg?v=202601290621 ]
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_8_0b21f9e5c9c45782b9126895d7443b53.jpg?v=202601290621 ]
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_9_26c5090ccf986c03cb7589e0b19b6f6c.jpg?v=202601290621 ]
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_10_f6a1a4849beda05a398cb290901144ba.jpg?v=202601290621 ]
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_11_d7b8ffd18aca5160810c070e7cc3c352.jpg?v=202601290621 ]
[表12: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_12_2f8ad66f1bd3291141e860455d90c36a.jpg?v=202601290621 ]
[表13: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_13_23313736c9e37979459b75ed6911b45b.jpg?v=202601290621 ]
[表14: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_14_6f98922e02cedeeb4422126067297bdf.jpg?v=202601290621 ]
[表15: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_15_e229f7003a351cc716b1934f265d2b95.jpg?v=202601290621 ]
[表16: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_16_cbcca0a47e9ccc8c8aa5fcf6c38492ee.jpg?v=202601290621 ]
[表17: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_17_368920a989cc945e32b744ab197b5175.jpg?v=202601290621 ]
[表18: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/163_18_8825acbabcfbd5b191f203c07241e33c.jpg?v=202601290621 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-163-45202309803082e01cb96cf685549f50.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の地域・商店街においておトクな「d払い(R)」キャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜d払いキャンペーン＞
ドコモは、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＊「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
