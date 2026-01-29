「ほぼ日手帳アプリ」をグローバルで配信開始！世界の100以上の国と地域で利用可能になりました。

株式会社ほぼ日

株式会社ほぼ日（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小泉絢子）が企画・開発・運営を行う『ほぼ日手帳アプリ』（iOS / Android）が、2026年1月26日（月）よりグローバルで配信を開始いたしました。2025年10月15日より日本で先行配信を行いましたが、このたび対応言語が日本語・英語の2言語となり、世界の100以上の国と地域でダウンロードしてご利用いただけるようになりました。

ほぼ日手帳アプリ 公式サイト（日・英） :https://techoapp.1101.com

『ほぼ日手帳アプリ』は、いつも持ち歩くスマートフォンに収められているいろいろな記録が、その日の思い出とともに残るアプリです。写真、でかけた場所、スケジュールなど、スマートフォンが記録する何気ない「今日のできごと」がアプリに自動で集まるので、ひとつひとつの行動を思い出そうとしなくてもアプリを見れば、その日の足跡をたどれます。

日本における先行配信では多くの反響をいただき、リリースから2週間弱で20万ダウンロードを超えました。ご利用いただいたユーザーの方からは、「三日坊主だった私が、毎日日記を続けられている」「推し活の記録に便利」「写真やメモなどに”センパイ” がコメントしてくれるのがおもしろい」といった声がSNSなどで多く寄せられています。

※アプリには「センパイ」というキャラクターがいて、写真などの記録にコメントをしてくれます。

このたびグローバル配信を行った最新バージョンにアプリをアップデートいただくと、言語設定から日本語もしくは英語に切り替えてご利用いただくことが可能になります。その他、日付や時間などの表示単位も複数から選ぶことができます。「ほぼ日手帳」と同様、「ほぼ日手帳アプリ」も世界中の方々が大切な思い出を残す場所としてたのしんでいただけるように、今後もサービスの改善をつづけてまいります。

『ほぼ日手帳アプリ』概要

・サービス名：ほぼ日手帳アプリ

・対応OS：iOS/Android（機種によりご利用いただけない場合があります）

・対応言語：日本語・英語

・価格：基本機能は無料（一部機能はプレミアムプラン限定）

※プレミアムプラン価格：月額プラン 550円（税込）/年額プラン 4,980円（税込）

・運営：株式会社ほぼ日

・公式サイト：https://techoapp.1101.com

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日」（旧・ほぼ日刊イトイ新聞）でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品を企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



