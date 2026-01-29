2月開始の「dポイント」キャンペーン
株式会社NTTドコモ
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_1_155f522ee3909e84c6fb8bcd5484c9a2.jpg?v=202601290621 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_2_7c3e8cf591c65c4deb816064c7922474.jpg?v=202601290621 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_3_e544f82b71a6d95f24490858f317c7a2.jpg?v=202601290621 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_4_26256dea942914af44b7a0d49164e62c.jpg?v=202601290621 ]
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_5_0a3f3706811bd1593b79b490d03f4d05.jpg?v=202601290621 ]
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_6_c72717abd06ccf052ce33787562558ec.jpg?v=202601290621 ]
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/141840/table/164_7_f6ef80a54821316b805dc97a23f989d8.jpg?v=202601290621 ]
https://prtimes.jp/a/?f=d141840-164-e85e7f75b7045a6070af091902a2b273.pdf
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dポイント」においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＊キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトは、キャンペーン開始日よりご確認いただけます。
＜dポイントキャンペーン＞
ドコモは、「dポイント」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
