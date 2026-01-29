補助金クラウド、富山銀行と地域企業の成長と繁栄に向けた業務提携を開始

株式会社Stayway

補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO： 佐藤 淳、以下「Stayway」）は、株式会社富山銀行（本店：富山県高岡市、頭取：中沖 雄、以下「富山銀行」）との業務提携を開始したことをお知らせします。本業務提携により、富山銀行では、公的助成コンサルティングサービスにおける専門性の一層の強化、DXと生成AIを活用した業務の効率化が可能となります。両社は、地域のお客さまへタイムリーで付加価値の高い情報をシームレスに提供し、地域に寄り添った経営支援をより進化させることで、地域経済の発展、お客さまの繁栄に貢献してまいります。

業務提携の内容

富山銀行は、お客さまに対して最適な補助金をご案内するとともに、申請のサポート等、ソリューションサービスの専門性をより一層高める観点から、Staywayの「補助金クラウド」、「補助金クラウド Powered by generative AI」を導入し、DXを活かした業務の効率化と、サービスの高度化を図ります。これにより地域のお客さまは、富山銀行の伴走支援を得ながら、これまで以上に、補助金・助成金等の公的助成を活用した成長、経営改善等に取り組むことが可能となります。

業務提携の背景

富山銀行は、パーパスに掲げる「地域を愛し、お客さまに常に寄り添い続け、最も頼りにされる銀行」の実現を目指し、公的助成コンサルティング等のソリューション提案に取り組んできました。今期新設された「100億宣言」についても、お客さまと積極的に対話し、「中小企業成長加速化補助金」の採択実現に貢献するなど、地域社会・経済発展への寄与に注力しています。富山銀行とStaywayは、変化を続ける公的助成制度について、タイムリーで付加価値の高い情報を提供し、地域に寄り添った経営支援をより進化させるべく、業務提携を行うことと致しました。

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに分散している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/ (https://www.hojyokincloud.jp/)

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関や士業、事業会社等と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367）

■社 名：株式会社Stayway

■代 表：代表取締役CEO 佐藤淳（公認会計士 / 認定支援機関）

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都港区芝浦３丁目７－８ エスパース田町202

新潟支社：新潟県新潟市中央区東大通2丁目1－4 2F・3F

ーーー

他拠点：仙台・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡

■事業内容：

１.補助金DX事業

２.BPaaS（BPO×SaaS）事業

３.コンサルティング事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

補助金クラウド for Startup【ベンチャーキャピタル向け】

https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/

補助金クラウド for SMEs【自社で申請したい企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/smes/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/