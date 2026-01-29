うめきたエリア・南海住ノ江駅前・南海住吉大社駅前に南海グループ初！「ペット共生型賃貸レジデンス」3物件を開発

南海電気鉄道株式会社大阪市北区物件 外観イメージ大阪市住之江区物件 外観イメージ大阪市住吉区物件 外観イメージ

南海電気鉄道株式会社（社長：岡嶋 信行）は、大阪市北区および住之江区、住吉区において、当社グループ初となるペット共生型賃貸レジデンスの新ブランド「サザンネスト」3物件の開発に着手しました。2026年秋以降、順次竣工を予定しており、人だけでなくペットも安心して快適に暮らせる住環境の提供を目指します。

「サザンネスト」は、ペットとの共生を前提とした設計が特徴で、共用部にはペットグルーミングスペースを設置し、専有部には滑りにくくメンテナンス性にも配慮したフローリング材を採用するなど、人とペットが暮らしの質を高める住宅設備を導入します。近年、ペットを「大切な家族」として捉える価値観が広がっており、心身の健康維持や社会的なつながりの促進といった観点からも、ペットとの共生が注目されています。こうしたニーズに応える住まいづくりが求められる中で、南海グループは、安心してペットと暮らせる賃貸住宅の選択肢を広げる取り組みを進めます。

今回着手した３物件のうち、大阪市北区の物件は、JR「大阪駅（うめきた改札）」から徒歩11分の立地にあり、グラングリーン大阪に代表される都市開発が進むエリアに位置しています。将来的には「なにわ筋線」の沿線となることも見込まれており、交通利便性と都市機能の両面で高いポテンシャルを有しています。大阪市住之江区、住吉区の物件は、南海本線の駅前立地にあり、大阪市中心部へのアクセス性にも優れています。都市部にほど近い環境で、ペットと安全に共生する暮らしを望むDINKsやファミリー層を主要ターゲットとしています。

南海グループでは、「NANKAIグループ中期経営計画2025-2027」において、「飛躍的な不動産事業の拡大」を重点戦略としており、沿線外への進出および「選ばれ続ける沿線づくり」の具現化を目指しております。「サザンネスト」ブランドの展開は、こうした経営ビジョンに基づく取り組みの一環であり、住民とペットが安心して暮らせる環境づくりを通じて、SDGs（持続可能な開発目標）の観点からも社会的価値の創出を目指してまいります。

■新ブランド「サザンネスト（SOUTHERN NEST）」

「サザンネスト（SOUTHERN NEST）」は人とペットが安心して快適に暮らせることをコンセプトに、新しい住まいの形を提案していくマンションブランドです。共用部へのペットグルーミングスペースの導入や、滑りにくくメンテナンス性にも配慮したフローリング材の採用、傷に強く抗菌性のあるクロスの採用など、人だけでなく、ペットも快適に暮らすことができる住宅設備の導入を行っていきます。（※物件によって採用する仕様は異なる場合がございます。）ロゴには、人・ペット・都市の３つの要素が調和し、暮らしがより豊かに輝くことを表現しています。

■物件概要

物件１：大阪市北区物件

所在地 大阪市北区大淀中1丁目（JR「大阪駅（うめきた改札）」徒歩約11分）

構造戸数 54戸

敷地面積 774.42平方メートル

建築面積 407.57平方メートル

延床面積 2,600.75平方メートル

間取り 1LDK、2LDK

建物構造 鉄筋コンクリート造 地上9階建て

竣工時期 2027年春（予定）

物件２：大阪市住之江区物件

所在地 大阪市住之江区西住之江1丁目（南海本線「住ノ江駅」徒歩1分）

構造戸数 48戸

敷地面積 621.55平方メートル

建築面積 323.73平方メートル

延床面積 2,170.66平方メートル

間取り 1LDK

建物構造 鉄筋コンクリート造 地上9階建て

竣工時期 2026年秋（予定）

物件３：大阪市住吉区物件

所在地 大阪市住吉区東粉浜3丁目（南海本線「住吉大社駅」徒歩3分）

構造戸数 51戸

敷地面積 583.47平方メートル

建築面積 302.65平方メートル

延床面積 2,286.27平方メートル

間取り 1K、1LDK、2LDK

建物構造 鉄筋コンクリート造 地上9階建て

竣工時期 2027年秋（予定）