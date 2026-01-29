ごましおに新たな選択肢　香辛料の風味を活かした七味ごましお「七味ごましお」３月２日 新発売「黒ごましお」「袋入り黒ごましお」リフレッシュ

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、こだわりのごましおシリーズより、香り高い7種類の香辛料と鰹節粉をブレンドした「七味ごましお」を新発売し、「黒ごましお」「袋入り黒ごましお」をリフレッシュします。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年3月2日

・商品仕様 ：

■商品の特徴

≪七味ごましお≫ 新発売

ロングセラー商品「七味唐からし」で培った味づくりのノウハウを活かしたごましおです。

香り高い7種類の香辛料※に鰹節粉を組み合わせ、ごまの構成量を多くすることでご飯との相性を追求しました。

ご飯やおにぎりをはじめ、天ぷら、豆腐、焼いたお肉など幅広い料理にご利用いただけます。

※赤唐辛子（乾燥・焙煎）、黒ごま、ちんぴ、白ごま（煎りごま・すりごま）、しょうが、あおさ、

青のり

≪黒ごましお≫ パッケージリフレッシュ

香ばしい焙煎黒ごまに、ご飯のおいしさを引き立てるまろやかな塩味と旨みが特徴の顆粒塩をブレンドしました。

ごまと顆粒塩の大きさや重さを近づける製法により、ごまと塩が偏りにくく、最後まで均等なバランスで振り出すことができます。

■商品化背景

・米の価格高騰下におけるごましおへのニーズ

米の不足や価格高騰に対して、「米以外の食費を節約する」「おかずを安価な食材にする」といった工夫をしている方がいることがわかります。手軽に米食の満足度を高めることができるごましおには、香りの良さや、素材を活かしたシンプルな味わいが求められています。

当社ならではの香辛料の香りや味わいを活かした「七味ごましお」を投入することで

満足感のある米食シーンを提供します。