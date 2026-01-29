毎日の料理にこれ一本　コクと旨みの岩塩こしょうが新登場「味付岩塩こしょう」「袋入り味付岩塩こしょう」３月２日 新発売既存１１品リフレッシュ

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、和食・洋食・中華などの料理の下ごしらえ、仕上げに幅広くご利用いただける「味付塩こしょう」シリーズより「味付岩塩こしょう」「袋入り味付岩塩こしょう」を新発売し、既存11品をリフレッシュします。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年3月2日

・商品仕様 ： 最終頁に記載

■商品の特徴

・より手に取りやすく、安心感のあるデザインに

「味付塩こしょう」「味付あらびき塩こしょう」の大ボトルタイプ、袋入りタイプは容量と価格を変更し、使い切れる安心感とコストパフォーマンスの良さを追求しました。

また、「味付塩こしょう」と「味付あらびき塩こしょう」のボトルタイプの上部には「売上No.1ブランド※1」と表示し、あわせて商品名を中央部に大きく配置することで、No.1ブランドとしての信頼性を表現するデザインに変更しました。

※1 インテージSRI＋味付塩こしょう市場 2023年9月～2025年9月 累計販売金額

≪味付岩塩こしょう≫ 新発売

旨みと塩味のバランスが良く、素材に馴染みやすい粒度のアメリカ産岩塩をブレンドしました。食材のおいしさを引き立て、普段使いからこだわりの料理シーンまで幅広く活用いただけます。

＜使用例＞ 焼肉、ステーキ、野菜炒め、目玉焼き、肉・魚・野菜のソテーなど

≪味付塩こしょう≫ 味わいリフレッシュ

オーストラリアの海水を天日乾燥させた塩を使用しています。天日塩、こしょう、調味料をバランス良くブレンドしました。

＜使用例＞ 野菜炒め、チャーハン、卵料理、ハンバーグ、唐揚げ、ポテトサラダなど

≪味付あらびき塩こしょう≫ 味わいリフレッシュ

塩とあらびきブラックペッパーの絶妙なバランスを維持しながら、より複雑味のある旨みを感じられるように味わいを調整しました。

＜使用例＞ 焼肉、ステーキ、目玉焼き、野菜炒め、サラダなど

≪味付塩こしょう 素材本位≫ 味わいリフレッシュ

かつお節と昆布の旨みのバランスを見直し、より奥深い味わいに仕上げました。添加物として調味料を使用していないため、素材本来の味をお楽しみいただけます。

＜使用例＞ オムレツ、野菜炒め、ハンバーグなど

≪味付塩こしょう 減塩≫ 味わいリフレッシュ

「味付塩こしょう」と比較して、塩分（ナトリウム）を50%カットしました。

料理の塩味を引き立てる効果があることが知られているローレル※2を新たに加え、減塩でも満足感のある味わいに仕上げました。

＜使用例＞ 野菜炒め、チャーハン、卵料理、ハンバーグ、唐揚げ、ポテトサラダなど

※2【参考】食材の風味を引き出す「エンハンス効果」：https://www.sbfoods.co.jp/museum/laboratory/

≪にんにく岩塩≫ パッケージリフレッシュ

香ばしく、旨みが強いにんにくと、まろやかな味わいが特徴のアルペンザルツ産岩塩※3を黄金比でブレンドしました。

＜使用例＞ 野菜炒め、チャーハン、焼肉、唐揚げ、パスタなど

※3 ドイツアルプスの天然水で岩塩層を溶かし、汲み上げた塩水を煮沸した後に、不純物を丁寧に取り除き、再結晶化した岩塩。

■リフレッシュの背景

・価格や容量に対するお客さまのニーズに着目

味付塩こしょうの非購入理由として、「在庫がある」「使い切れなかった」という方が一定数いることが分かります。こうした背景から、味付塩こしょうには、メーカーの信頼性に加えて、コストパフォーマンスの良さや容量のバリエーションが求められています。

・商品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/867_1_4616f1fd49982f0029bdcac58aa30684.jpg?v=202601290621 ]

より使いやすい仕様への変更と新製品の投入により、

味付塩こしょう売上No.1メーカーとして市場の活性化を図ります。