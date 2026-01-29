WECやSUPER GTも観戦可能！年間パス「ANNUAL PASS 2026」 2月5日(木)午前10時よりオンラインで発売開始
富士スピードウェイは、シーズンを通して入場できる年間パス「ANNUAL PASS 2026」を、2月5日(木)午前10時より発売します。
「ANNUAL PASS 2026」は、FIA世界耐久選手権(WEC JAPAN)、SUPER GT、スーパーフォーミュラ、スーパー耐久といった主要レースはもちろん、インタープロトシリーズ、KYOJO CUP、GT World Challenge Asia、富士チャンピオンレースシリーズなども観戦いただけるほか、「2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN」(4月24・25・26日開催)など、当社主催のイベントや一般営業日も無料で入場いただけます。
■ 年間パス「ANNUAL PASS 2026」の基本情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/355_1_efdbaefd72ba54e673bdac76fc444869.jpg?v=202601290721 ]
■ ANNUAL PASSは魅力いっぱい！楽しさいっぱい！
主要レースの開催期間中は、「ANNUAL PASS 2026」で場内での滞在ができます！
2026 FIA 世界耐久選手権 第7戦 富士6時間耐久レース(WEC JAPAN)、SUPERGTを含む、主要7レースに加え、KYOJO CUPや2026 FUJI XTREME DAYS with FORMULA DRIFT JAPAN にも入場いただけます。
※2026年３月15日(日)・16日(月) SUPER GT公式テストにも入場可能！
▶ 入場できる対象レース/イベントのスケジュールはこちら→入場無料対象イベント(https://fujispeedway.jp/motorsports/article/annualpass)
※スケジュールなど詳細は、パスご購入者様の専用ページにてお知らせいたします。
一般営業日も入場無料！
一部対象外となる日や場内規制日などがございます。詳細は営業情報(https://www.fsw.tv/sales/)をご参照ください。
多彩な「購入特典」つき！
対象の大会から選べる招待券や富士モータースポーツミュージアムの入館料が無料になるなど、
多彩な購入特典が付いています。詳しくは公式HP(https://fujispeedway.jp/motorsports/article/annualpass)をご確認ください。
オンラインでカンタン購入！
公式のオンラインチケットサイトからの先着販売！
スマホやPCからの購入が可能です！（予定枚数になり次第販売を終了します）
▶ オンラインチケット https://fsw-ticket.com/(https://fsw-ticket.com/)
■公式HP
▶ URL： https://fujispeedway.jp/motorsports/article/annualpass(https://fujispeedway.jp/motorsports/article/annualpass)