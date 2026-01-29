〈2月11日（水・祝）〉松江テルサで「まつえSDGsフェスティバル2026」を開催
ステージイベントには島根スサノオマジック公式チアパフォーマンスグループ「アクア☆マジック」やこども落語家「活塾亭あーと」などが登場し、パフォーマンスやコンサートに加え、SDGs達成に向けた取り組みを披露します。
さらに、松江市PRキャラクター「おまっちぇ」や大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」もやってきます。
ブースでは、こども食堂の無料ふるまいコーナーや、「おみせやさん」「お客さん」になってエシカルな商品の販売・買い物体験のできる「こども商店街」など盛りだくさんです。
さらにさらに、ブースを回ってスタンプを集めることで、島根スサノオマジックのサイン入り応援グッズが当たるお楽しみ抽選会やガチャガチャに参加できます。
入場無料、事前申込不要ですので、ぜひご来場ください。
皆さまのご来場をお待ちしています。
「まつえSDGsフェスティバル2026」概要
・開催日時：2026年2月11日（水・祝）12時～16時
※ステージイベントは13時開始
・開催場所：松江テルサ（松江市朝日町478-18）
【ステージイベント】テルサホール（1階）
【ブース出展】アトリウムシャラ（1階）
・詳細は以下のPDFまたは松江市ホームページをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d151904-38-ff67637183b0bf75ad728e9ac24d486e.pdf松江市ホームページ :
https://www.city.matsue.lg.jp/gyoseijoho/matsueshi_SDGs/24594.html
本件に関する問い合わせ先
松江市役所 政策企画課
MAIL：sdgs@city.matsue.lg.jp
TEL：0852-55-5025
FAX：0852-55-5535