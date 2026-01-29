【JAF愛媛】～営業時間前のリンクを貸切で～ JAFデー in イヨテツスポーツセンター『インストラクターによるスケート教室』を開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）愛媛支部（支部長 松田 卓恵）は、2026年3月7日（土）にイヨテツスポーツセンター（愛媛県松山市三町3-9-1）にて、JAFデー in イヨテツスポーツセンター「インストラクターによるスケート教室」を開催します。

画像提供：伊予鉄不動産株式会社 イヨテツスポーツセンター詳細・お申し込みはこちら :https://jaf.link/3NHjrPKイベント詳細ページにリンクします

JAFでは、会員や地域住民の皆さまとのふれあいの場としてさまざまなイベントを「JAFデー」として実施しております。今回は、同施設にて、JFSIA（日本フィギュアスケーティングインストラクター協会）所属のプロインストラクター指導のもと、氷上を上手に滑走するコツを学ぶスケート教室を開催します。

本教室は、営業時間前に貸切で開催するため、リンク上を広々と滑走できます。大人から子どもまで年齢を問わず、スケートが初めての方も気軽にご参加いただけます。また、教室終了後は、学んだコツを活かして、そのままスケートを楽しむことも可能です。

同施設は県内唯一のアイススケート場として長年親しまれてきましたが、今年5月6日（水）に惜しまれつつ営業を終了します。この貴重な機会にぜひご参加ください。

イベントの日時・会場などにつきましては、下記【イベント概要】をご参照ください。

■イベント概要

1 日時 2026年3月7日（土）8：30～10：00

2 会場 イヨテツスポーツセンター（愛媛県松山市三町3-9-1）

https://www.iyotetsu.co.jp/fudosan/sports/

3 参加条件 申込者がJAF会員であること

お子様（18歳未満）のみでの参加は不可とさせていただきます。

※付き添いの方が現地にいる場合は参加可

4 募集人数 50名（最少催行人数25名）※申し込み多数の場合は抽選

5 参加料 1,600円 ※大人・小人同額（滑走料金・保険料込、貸シューズ代無料）

6 申込方法 下記URLもしくはホームページ「e-JAF予約」で検索

https://jaf.link/3NHjrPK （←こちらの「ウェブから申し込む」ボタンから）

7 申込締切 2026年2月26日（木）23：59まで

8 問い合わせ JAF愛媛支部 電話：089-925-8668 平日10：00～17：00（土日祝休）