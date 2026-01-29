ぐんまちゃんのグリーティングスペース【ぐんまちゃんのひろば】が群馬県庁昭和庁舎に２月３日(火)オープン！

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課

群馬県は、群馬県庁昭和庁舎3階に、群馬県宣伝部長「ぐんまちゃん」のグリーティングスペース【ぐんまちゃんのひろば】をオープンします。オープンは令和８年２月３日（火）12:00です。

【ぐんまちゃんのひろば】という名称には、ぐんまちゃんが住む、ひらがな「ぐんま」の住人やぐんまちゃん、ぐんまちゃんファンなど多くの来場者が集まる「ひろば」になってほしいという思いを込めています。

オープン日の令和８年２月３日（火）11:00からはオープニングセレモニーを実施予定です。近隣の幼保施設の園児と、ファンの皆様を招待し（30名を予定）、ぐんまちゃんのステージを開催します。参加抽選申込等詳しい情報はぐんまちゃんオフィシャルサイトをご覧ください（https://gunmachan-official.jp/(https://gunmachan-official.jp/)）。

「ぐんまちゃんのひろば」について

オープン：令和８年２月３日（火）12:00

場所：群馬県庁昭和庁舎3階（前橋市大手町1-1-1）

オープニングセレモニー

日時：令和８年２月３日（火）11:00～11:30

内容：近隣の幼保施設の園児と、ファンの皆様（30名を予定）を招待し、ぐんまちゃんのステージを開催します。

申込方法：参加抽選申込は１月３１日（土）23:59まで、ぐんまちゃんオフィシャルサイトから申し込みを受け付けます（https://gunmachan-official.jp/）。※応募者多数の場合は抽選となります。

オープン記念グリーティング

YouTubeチャンネル「劇団ぐんまちゃん♪」のオリジナルソング「やまのおすしやさん」を初披露します！

日時：２月３日（火）15:30～、４日（水）11:30～／15:30～

入場方法：ぐんまちゃんオフィシャルサイトからの事前予約優先。※当日枠も用意がありますが、確実な入場を保証するものではありません。

「ぐんまちゃんのひろば」定期グリーティングについて

開催日時：毎週木・金・土曜日（原則）

時間：１日２回 11:30～／15:30～ 各回３０分程度

入場方法：ぐんまちゃんオフィシャルサイトからの事前予約優先。※当日枠も用意がありますが、確実な入場を保証するものではありません。

入場料：無料

その他：１.参加者には先着順で限定ノベルティをプレゼントいたします。

２.４月以降の予定については、ぐんまちゃんオフィシャルサイトをご確認ください。

※グリーティング開催日の12:00～15:00については、事前予約不要で「ぐんまちゃんのひろば」を自由にご見学いただけます。

■ぐんまちゃんのひろばスケジュール

■ぐんまちゃんについて

名前：ぐんまちゃん（GUNMACHAN）

誕生日：2月22日

年齢：人間だと７歳くらい

好きなこと：

・楽しいこと、人を笑顔にすること

・温泉でリフレッシュ

・ぐんまの食べ物

特技：みんなを癒す不思議な力

仕事：群馬県宣伝部長

■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト

Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/

X（ぐんまちゃん）：https://twitter.com/gunma_gunmachan

X（ぐんまちゃん公式情報）：https://twitter.com/gunmachan_info

TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official

ぐんまちゃんオフィシャルサイト：https://gunmachan-official.jp/

■本件に関するお問い合わせ

群馬県庁 エンターテインメント・コンテンツ課

ぐんまちゃん推進室コンテンツ係

TEL：027-226-2315

メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp