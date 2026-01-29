ミラノデザインウィーク2026「フォーリサローネ」に【初出展】フルオーダーキッチンの魅力、ステンレスの可能性を披露

タニコー株式会社

業務用厨房機器メーカー タニコー株式会社（本社/東京都品川区 代表取締役社長谷口秀一）の

オーダーキッチンブランド【MEISDEL(マイスデル)】は、2026年４月にイタリア・ミラノで開催されるミラノデザインウィーク2026「フォーリサローネ」に出展し、同ブランドのラグジュアリーキッチンを展示いたします。

オーダーキッチンブランド【MEISDEL(マイスデル)】を世界の舞台で公開

【MEISDEL】は2008年の事業開始から2019年のブランド化を経て現在まで一貫して国内生産にこだわり、〈１ミリ単位のご要望や想いをカタチにするデザイン力〉や〈デザインを正確に具現化する自社工場のステンレス加工技術〉を駆使し、ご家庭を中心にホテル・レストランなど幅広い分野に【MEISDEL】ブランドのキッチンを送り出して参りました。

今回ミラノデザインウィークの「フォーリサローネ」出展により、【MEISDEL】を国際的市場で披露することでブランドの世界的認知とブランド価値の確立を図って参ります。

展示製品は2025年2月より展開中の「ラグジュアリーキッチン」

会場ではデザイン性と機能性に優れた「ラグジュアリーキッチン」を展示いたします。家庭用に加え、幅広い方々にオーダーキッチンの可能性を伝えることを目的に2025年２月より展開しております。

オーダーでつくりあげる“私のキッチン”による豊かな暮らし・働きやすい環境づくりに貢献いたします。

開催概要

日程：2026年4月21日(火)～4月26日 10：00～18：00(現地時間)

会場：ミラノ市内トルトーナ地区／Tortona Square

住所：/VIA TORTONA 36 , 20144 MILANO ITALIA

展示イメージ

出展製品の「ANIMA 01」

曲線の美しいデザインと、キッチンとしての機能性をご体感ください。

MEISDEL(マイスデル)ショールーム

名 称 MEISDEL Kitchen Gallery

住 所 東京都港区南青山1-15-41

VORT南青山II 1階

連 絡 先 TEL03-6271-5020/

FAX03-6271-5021

営業時間 10:00～17:00【完全予約制】

(休館日 年末年始、特定日)

URL ショールームHP(https://showroom.meisdel.com/)

ブランドHP(https://meisdel.com/) (施工実績など掲載)

タニコー株式会社 会社概要 URL https://www.tanico.co.jp/

会社名 タニコー株式会社（本社所在地 東京都品川区戸越1-7-20/03-5498-7111(代表)）

代表者 代表取締役社長 谷口 秀一

事業概要 業務用厨房機器、家庭用オーダーキッチン、産業向けステンレス容器等の設計 製造 販売

この記事に関する取材のお問い合わせ先

コミュニケーションデザイン課 販促プロモーションチーム 中澤

TEL：03-5498-7934 E-mail nakazawa@tanico.co.jp