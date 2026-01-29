オープンハウスグループ、現代の働く女性の悩みに寄り添うFABRIC TOKYO WOMEN’Sの新商品「オーダースカートスーツ」リリースにモニター協力！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡良介、以下「当社」）は、FABRIC TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：森雄一郎）が展開するFABRIC TOKYO WOMEN'Sの新商品「オーダースカートスーツ」の発売にあたり、働く女性が多く活躍する職場としてお声がけ頂き、開発段階のモニターとしてご協力いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、多くの現場で女性社員がスーツ着用で活躍しており、FABRIC TOKYO WOMEN’Sが掲げる「現代の働く女性の悩みに寄り添い、サポートするビジネスウェアを届けたい」という想いに強く共感いたしました。男性向けのスーツの方が品数が多いところ、この度新商品「オーダースカートスーツ」のリリースに当たり、当社の女性社員の実際の生の声をお届けすることで、より良い商品がうまれることを願って、ご協力させて頂きました。モニター協力した弊社社員が、実際にオーダースカートスーツを着用して勤務した、着用感のフィードバックは以下となります。

着用者の声

・従来のスカートスーツとは違い、ストレッチが効いて動きやすく、かつスタイリッシュです。自転車送迎のため産後はスカートを敬遠していましたが、これなら問題なく乗れるので、ファッションの幅が広がり嬉しいです。

・初めて履く丈のスカートでしたが、従来のものより脚を綺麗に見せつつも上品な印象を与えてくれる気がします。選考を受けてくださる学生さんの前に出ることも多いのですが、これを着ればパリッとかっこいい女性になれそうです！

FABRIC TOKYO WOMEN'Sの「オーダースカートスーツ」は、現代の働く女性のライフスタイルに合わせ、「スタイルアップ」と「快適な着心地」を両立した新時代のビジネスウェアです。営業のための外回りやデスクワーク、自転車での子供の送迎など、多様なシーンに対応し、「ラクな着心地」でありながら、プロフェッショナルとしての「凛とした姿」を維持できる設計となっています。

当社は、不動産業界における営業のリーディングカンパニーを目指し、女性活躍推進に積極的に取り組んでおります。「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織をつくる」という理念のもと、多種多様な経験やスキルを持つ人材が、個々のパフォーマンスを最大限に発揮できる環境づくりを重視してまいりました。

女性活躍推進についても重要課題の一つと位置づけ、妊娠・出産・育児といったライフイベントに寄り添う社内制度を拡充しています。こうした環境整備と社員の意欲向上に努めた結果、2025年8月時点で、育休からの復帰率は「5年連続100％」という高い水準を維持しており、「社員の士気が高い会社ランキング」では、1位を獲得するに至りました。

当社は、今後も女性が活躍できる職場環境の整備と、社員の満足度向上に努めてまいります。同時に、他企業との協業を通じて、働く女性を支援する取り組みを積極的に推進してまいります。

企業概要

商号 株式会社FABRIC TOKYO

所在地：東京都渋谷区代々木1-24-10 TSビル 2F

代表者：代表取締役CEO 森 雄一郎

URL：https://corp.fabric-tokyo.com/

公式ECサイト：https://fabric-tokyo.com/

企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/