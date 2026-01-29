Spotify¤¬Á÷¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖJ-POP PASSPORT¡×¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È ～À¤³¦¤ÏJ-POP¤ò¤É¤¦Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©～¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï4¸À¸ì¤ò¼«Í³¤ËÁà¤ëNagie Lane¤Îmikako¤¬Ã´Åö
Spotify¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ J-POP PASSPORT¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖÁÈ¤ò¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢4¸À¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥¯¥ï¥É¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡¢¥·¥ó¡¦½ÂÃ«·Ï¥Ïー¥â¥Ëー¥Ý¥Ã¥×¥°¥ëー¥× Nagie Lane¤Îmikako¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎSpotify¼Ò°÷¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢J-POP¤Î¡Èº£¡É¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢J-POP¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¤³°¤Î¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖJ-POP PASSPORT¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏJ-POP¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ°¤¡¢¤É¤³¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇJ-POP¤È¸þ¤¹ç¤¦Spotify¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Î¡ÈÌÜ¤È¼ª¡É¤òÄÌ¤·¤ÆJ-POP¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤Ê¤É¤ÎSpotify¼Ò°÷¤¬ÅÐ¾ì¡£
mikako¤Ï¡¢Spotify¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î²»³ÚÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¡×¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ì¤ÇJ-POP¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜÈÖÁÈ¤Î¥¸¥ó¥°¥ë¤ÏNagie Lane¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëBGM¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Îbaratti¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Spotify¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤¿¤Á¤Î´¶À¤ÈÀìÌçÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖJ-POP PASSPORT¡×¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Á¥ãー¥È¤ÎÆ°¸þ¤ä¥Ò¥Ã¥È»öÎã¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢J-POP¤¬¤Ê¤¼»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢Êª¸ìÀ¡¢À¤³¦´Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¥ê¥¹¥Êー¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Ï¡Ú¹á¹ÁÊÔ¡Û¡£¹á¹Á¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëSpotify¥¨¥Ç¥£¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢mikako¤¬À¼¤ò±é¤¸¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹á¹Á¤«¤é¸«¤¿J-POP¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÎÆ°²è¥ê¥ó¥¯¡Ï
https://open.spotify.com/show/6HbpscmHCQvlf2cX3EPMai?si=1d49ad75a23a4133
¡ÖJ-POP PASSPORT¡×¤Ï¡¢Spotify¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£´¶À¤ÈÀìÌçÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Spotify¼Ò°÷¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ëJ-POP¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¡¢¤¼¤Ò±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¥Ê¥ìー¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë>
mikako ¡Êfrom Nagie Lane¡Ë
6Ç¯´Ö¥¦¥£ー¥ó¤Ç°é¤Á¡¢¸½ºß¤Ï±Ñ¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¤Î4¸À¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¯¥ï¥É¥ê¥ó¥¬¥ë¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¡¦½ÂÃ«·Ï¥Ïー¥â¥Ëー¥Ý¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡ÖNagie Lane¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡ÊVo¡¿Chorus¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢ËÝÌõ¤äMC¤âÌ³¤á¡¢interfm¤ÎÈÖÁÈ¡ÖTOKYO MUSIC RADAR¡×¤Ç¤Ï¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¡£
¡Ú½Ð±é¾ðÊó¡Û
mikako¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë
Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"
Ëè½µ²ÐÍË 21:30～22:00
[ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È]
https://www.interfm.co.jp/tmr
¡ÚSNS¾ðÊó¡Û
Nagie Lane¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://nagielane.com/
Nagie Lane YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube
Nagie Lane Twitter¡§https://twitter.com/NagieLane
Nagie Lane Instagram¡§https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja
Nagie Lane TIkTok¡§https://www.tiktok.com/@nagielane