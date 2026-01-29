Third Intelligenceが追加調達を実施し、初の資金調達ラウンドで総額100億円に到達

株式会社Third Intelligence

AI研究開発企業である、株式会社Third Intelligence（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：石橋 準也、以下「Third Intelligence」）は、2026年1月29日、三井住友信託銀行としずおかフィナンシャルグループ（※）を引受先とする、20億円の第三者割当増資を新たに実施したことをお知らせいたします。これにより、2025年11月発表のファーストクローズと合わせ、初のラウンドでの資金調達額は総額100億円に到達。利用者のもとで独自に学習し成長する「遍在型AGI（汎用人工知能）」の確立とプロダクト開発に向け、人材への集中投資を軸とした世界水準の研究開発環境整備を進めてまいります。

※しずおかフィナンシャルグループの投資専門会社である静岡キャピタルが運営するファンドより出資

■資金調達の背景

Third Intelligenceでは、個人や組織のもとでそれぞれの用途に応じて独自に学習し成長する「遍在型AGI（汎用人工知能）」の確立に向けた研究開発に加え、それらをベースに初期段階からグローバル展開を見据えたプロダクト開発を進めています。



AGIとは、人間が実行可能なあらゆる知的作業を理解・学習・実行できる人工知能と定義されます。現在、ビッグテックを中心とする米中の一部企業によって研究開発が行われていますが、実現には未だ多くのハードルがあるとされています。Third Intelligenceでは、次世代のアルゴリズムでフロンティアモデルの限界を超える「遍在型AGI」の確立と、その社会実装を目指しています。

■主な資金使途

今回の増資による主な資金使途は、「遍在型AGI」の確立およびプロダクト開発に向け、人材への重点的な投資を加速させることにあります。



一般的に、AIの性能は「アルゴリズム・データ・計算資源」の掛け合わせによって決まるとされています。Third Intelligenceが目指す「遍在型AGI」は、独自のアルゴリズムにより、実稼働後も利用環境に応じて効率的に学習し、利用者や用途に合わせて最適化されていく点に特徴があります。これにより、初期段階で大量のデータや計算資源に依存することなく、実稼働を通じて得られる利用者固有のデータを、合理的な計算資源で学習し続けることが可能となります。



Third Intelligenceでは、アルゴリズムの開発から基盤モデルの実用化・運用までを担う人材への投資を最重要テーマとして「ともに働く人材およびナレッジ」「高い水準の報酬制度」「研究開発を支えるGPU環境」の3点を重要な要素に位置づけ、リサーチサイエンティスト・リサーチエンジニア・アプライドエンジニア・ソフトウェアエンジニアなどのポジションを中心に、積極採用を進めてまいります。

・国内トップレベルのともに働く人材およびナレッジ

松尾研究所の研究者やビッグテック出身者をはじめとする優秀な人材が参画し、AI研究開発とプロダクト開発を推進しています。その過程で、国内トップレベルの専門的な知見と実践的なノウハウを研究開発資産として蓄積し、持続的な競争力の源泉としています。



・グローバル競争力を備えた報酬制度の構築

日本最高水準かつグローバルで見ても競争力のある報酬体系を整備することで、国内外の優秀な研究者・エンジニアがその能力を最大限に発揮いただける環境を構築しています。



・研究開発に必要な計算資源（GPU）の強化

自社独自モデル開発の学習に用いる計算資源（GPU）への投資を進め、研究開発を推進するうえで十分な計算環境を確保しています。

【引受先各社からのコメント】

・米山 学朋 氏

（三井住友トラストグループ株式会社 執行役専務兼執行役員 CISO・三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員）

Third Intelligence社が挑戦する「遍在型AGI」のポテンシャルに強い魅力を感じ、大きな期待をしています。「自ら考え、成長する新しいAI」が日本や世界を変えていくはずです。今回の連携により、当グループのAI戦略を強化するとともに、新たな価値創造を推進してまいります。

・茂野 惠介 氏

（静岡キャピタル 代表取締役社長）

Third Intelligence社の「遍在型AGI」の技術は、ユーザーに合わせて独自に学習・成長することで、企業の課題解決にとどまらず、個人の生活の質を高める可能性を秘めていると感じています。出資を通じて日本発の技術を地域社会へとつなぎ、地域経済の発展や地域の皆さまのウェルビーイング向上など、社会インパクトの創出を目指してまいります。

【採用について】

リサーチサイエンティスト、リサーチエンジニア、アプライドエンジニア、ソフトウェアエンジニアなどのポジションを中心に、さまざまな職種で新たなメンバーを募集しています。最先端のAI開発に取り組む環境を提供しており、理論と実装の両面から技術に深く向き合える機会をご用意しています。加えて、パフォーマンスを最大化できるよう、フルフレックスタイム制や各AIツールの導入推進をはじめ、成長・心身の健康・ライフプラン支援などの福利厚生面の整備にも力を入れています。



“AGIを確立し、社会基盤となるような新たなサービスを生み出す”という明確な目的のもと、ともに新たな挑戦を楽しんでいただける方のご応募をお待ちしています。



https://third-intelligence.com/



■Third Intelligenceについて

社 名 ：株式会社Third Intelligence

所在地 ：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-4 WORK VILLA MYJ kanda 11階

代表者 ：代表取締役CEO 石橋 準也

設 立 ：2025年3月27日

資本金 ：4,510百万円

事業内容：人工知能の研究開発

URL：https://third-intelligence.com/